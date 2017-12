Bắt 9 người livestream chặn xe xin tiền trên quốc lộ

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định hành vi của các đối tượng trong clip đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang, lo sợ cho những người tham gia giao thông nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Xét hành vi của nhóm thanh niên đã phạm hai tội là tội cướp tài sản theo Điều 133 BLHS và tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 BLHS. Các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm là vũ khí thô sơ, đe dọa các tài xế nhằm mục đích "xin tiền" và các tài xế đã sợ hãi buộc phải đưa tiền cho các đối tượng. Dù là mục đích đùa vui hay động cơ gì khác nhưng thực tế đã chiếm đoạt tiền của nhiều người nên hành vi đó có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản theo điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS năm 1999, mức phạt cao nhất là 15 năm tù. Các bị hại cần có đơn trình báo đến cơ quan công an về số tiền bị chiếm đoạt để làm căn cứ xử lý các đối tượng. Trong trường hợp chưa làm rõ được các bị hại hoặc lý do nào đó mà các bị hại không trình báo thì các cơ quan pháp luật vẫn có thể xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2 Điều 245 BLHS (mức hình phạt 2-7 năm).