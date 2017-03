Bắt ba can phạm trốn trại

Rạng sáng 1-11, có bảy can phạm đã trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an quận 3. Trước đó, các đối tượng này đã dùng gạch men cạo xi măng tường rồi đục lỗ (diện tích khoảng 30 cm2) để chui ra ngoài. Cũng theo đại tá Phan Anh Minh, tính từ tháng 6-2008 đến nay, có 10 can phạm đào thoát khỏi nơi giam giữ. Trong đó, một trường hợp tại trại giam Bố Lá, một trường hợp tại nhà tạm giữ Công an huyện Nhà Bè và bảy can phạm tại nhà tạm giữ Công an quận 3.