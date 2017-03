Bắt ba đối tượng dùng dao, kiếm chặn xe, cướp tài sản

Các đối tượng này vừa bị Công an Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bắt giữ.

Ba đối tượng Quang, Hưng, Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: MH

Sáng 26-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Cẩm Thuỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng là Hà Văn Quang (SN 1991), Hà Văn Hưng (SN 1991) và Hà Văn Hùng (SN 1988), đều ngụ ở xã Cẩm Thành (Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản…

Trước đó, ngày 18-6, ba đối tượng trên đã mang theo dao, kiếm đến đoạn đường vắng người qua lại thuộc địa bàn thôn Cò Cánh (Cẩm Thành, Cẩm Thủy) chặn xe dùng kiếm gây thương tích cho anh Bùi Văn Thành và Nguyễn Văn Đại, đều ngụ ở Cẩm Thuỷ. Sau khi gây án ba đối tượng trên cướp đi một điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy sự việc, Công an huyện Cẩm Thuỷ đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhanh nhóm cướp mang theo hung khí. Đến rạng sáng ngày 19-6 Công an huyện đã phát hiện bắt giữ cả 3 đối tượng khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi địa bàn huyện Cẩm Thủy.

ĐẶNG TRUNG