Bắt ba hung thủ giết người trong lễ ăn ‘lúa kho’

(PL)- Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã tiến hành bắt giữ A Viết, A Chiến (cùng ngụ huyện Kong Plong, Kon Tum) và Đinh Văn Triệu (trú huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi), nghi can giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14-12, Viết, Chiến và Triệu cùng một số thanh niên qua nhà ông V. (ngụ Trà Vinh, Nam Trà My) để cùng tham gia ăn “lúa kho” theo phong tục của người dân địa phương. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, giữa nhóm của Viết xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Thanh Quang. Cả ba đã dùng dao Thái Lan xông tới tấn công Quang. Bước đầu cơ quan công an xác định Triệu chính là người trực tiếp đâm một nhát dao vào vùng ngực trái của Quang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả ba bỏ trốn. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Nam Trà My đã triển khai truy bắt ba nghi can khi đang lẩn trốn tại huyện Kong Plong. LỆ THỦY