Bắt ba kẻ đưa hơn 66 người vượt biên sang Trung Quốc trái phép

Lúc 23g đêm 27-3, khi Bình và Chiến đang đưa 19 người ra xe khách 38B-003.45 để ra vùng biên giới phía Bắc, vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng Phòng PA 92, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Thạch Hà bắt giữ. Công an thu giữ tang vật 40 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan.

Bình khai cả hai từng làm ăn sinh sống ở Trung Quốc nên đã móc ngoặc với một số đối tượng và lôi kéo Chiến tham gia đường dây đưa người ra biên giới. Từ đây sẽ đi cắt rừng, vượt sang Trung Quốc. Trước khi bị bắt, Bình đã đưa trót lọt hai lần với 16 người dân sang Trung Quốc trái phép. Bình đã lấy tiền công “môi giới” đưa đi Trung Quốc với số tiền hàng trăm triệu đồng.



Bộ đội biên phòng bắt giữ Nguyễn Văn Triền. Ảnh: Báo Biên phòng

Cùng ngày, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Đồn Biên phòng Kỳ Khang và Phòng PA 92, Công an Hà Tĩnh bắt bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Triền (42 tuổi, trú xóm 6, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), có hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Biên phòng và công an kịp thời giải cứu ba người đi trên xe khách mang biển số 37B-01110 (ở Nghệ An) ra Móng Cái để vượt biên trái phép sang Trung Quốc theo sự tổ chức của vợ chồng Triền.

Bước đầu, Triền khai từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt, Triền cùng vợ là Thiều Thị Lan (31 tuổi) tổ chức đưa 50 người sang Trung Quốc để tìm kiếm việc làm “chui”. Mỗi người đi phải nộp chi phó cho vợ chồng Triền số tiền 6 đến 7 triệu đồng.