Bắt ba kẻ sang Lào trốn lệnh truy nã hơn 10 năm

Năm 1987, sau khi thụ án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản, Hải trở về quê nhà và tiếp tục ăn chơi, lêu lổng rồi sắm vũ khí, lập băng nhóm ra quốc lộ 7A làm “đại ca” chặn xe để chấn lột tiền, tài sản của tài xế.

Thời gian sau, Hải có tiền rồi thiết lập đường dây buôn thuốc phiện từ Lào về Nghệ An. Năm 1998. Hải bị bắt khi đang cùng đồng bọn vận chuyển 3,8 kg thuốc phiện. Khi đang bị tạm giam chờ ngày xét xử, bị can Hải trốn khỏi trại tạm giam. Tiếp đó, gày 12-8-1998, Hải bị Cơ quan công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

17 năm qua, Hải sang Lào thay tên đổi họ để trốn truy nã rồi lập gia đình với cô gái người Lào.

Tương tự, Mau cũng sang Lào trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2003. Còn Nam là kẻ liều lĩnh khét tiếng ở huyện biên giới Kỳ Sơn khi buôn ma túy, dùng hung khí chống đối lại lực lượng cảnh sát. Ngày 22-6-2002, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn và Công an tỉnh Nghệ An cùng ra lệnh truy nã Nam về tội chống người thi hành công vụ và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thời gian qua, Nam sang Lào trốn chui nhủi, làm nhiều nghề khác nhau để trốn truy nã.