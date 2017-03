Bắt ba kẻ trốn trại giam định vượt biên

(PL)- Tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ngày 15-8 cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Nghệ An) và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) bắt giữ ba kẻ trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, có ý định vượt biên sang Lào.

Đó là Cao Xuân Thuận (quê xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu), Trần Anh Tài (phường Trường Thi, TP Vinh) và Lương Văn Kiều (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn). Trong đó, phạm nhân Thuận và Kiều cùng mang án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Tài đang thụ án trộm cắp tài sản. Rạng sáng 14-8, họ đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới (giáp ranh huyện Kỳ Sơn và huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Tối 11-8, Thuận, Kiều, Tài và một nam phạm nhân khác (mang án làm giả giấy tờ) đã cùng phá khóa buồng giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (đóng tại xã Nghi Kim, TP Vinh). Sau khi bỏ trốn, chỉ có phạm nhân mang án làm giả giấy tờ quay lại trại tạm giam đầu thú. Trong ngày 14-8, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn cũng bắt giữ Kha Văn Toán (xã Cà Tạ, Kỳ Sơn) - trốn lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Khi bắt Toán, công an phát hiện trong người Toán có 4,5 g heroin. ĐẮC LAM