Bắt ba nghi can chuyên trộm xe máy bán sang Campuchia

Ngày 4-4, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Lê Duy Khánh (17 tuổi, quê Long An), Nguyễn Văn Thuận (20 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Kiên Giang) cùng tạm trú tại phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nhóm nghi can bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội

Trước đó, công an phát hiện tại phòng trọ tại khu 8 (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) có ba người nghi vấn chuyên sử dụng đoản để trộm cắp xe máy và cất giấu tại phòng trọ. Qua kiểm tra phòng trọ, công an đã thu giữ hai xe máy cùng nhiều dụng cụ dùng để trộm xe.



Tại cơ quan công an các nghi can khai nhận, Khánh và Thuận trực tiếp đi trộm xe, còn Nhung cho những người này mượn xe để đi trộm, số tiền thu được từ việc bán xe đều được chia đều cho cả ba. Nhóm này đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm xe trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và thị xã Thuận An.

Số xe trộm được các nghi can mang đến biên giới Việt Nam và Campuchia thuộc huyện Gò Dầu (Tây Ninh) tiêu thụ. Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra vụ án.