Bắt ba người gây rối bệnh viện, xô đẩy cảnh sát

Vào khoảng 0 giờ ngày 28-4, Công an quận Tân Bình nhận tin báo có nhóm thanh niên (khoảng 14 người) gây rối tại BV Tân Sơn Nhất. Khi công an tới hiện trường chứng kiến nhóm Phong đang la ó, xô đẩy với cảnh sát 113. Riêng Phong lao vào đánh và giật đứt cầu vai một cảnh sát. Ngay lập tức công an bắt giữ Phong, Phương, Chiến và giải tán đám đông. Lúc này, cả ba có mùi rượu bia, không kiểm soát được hành vi.

Nguyên nhân xác định là do Phong bức xúc vì cho rằng bác sĩ của BV Tân Sơn Nhất không chữa trị tận tình cho vợ của Phong. Trước đó, nhóm bạn Phong đi sinh nhật, tan cuộc cả nhóm kéo về Gò Vấp thì Phong nhận được tin báo vợ bị khó thở và ngất. Phong cùng nhóm bạn chạy đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán vợ Phong bị suy nhược, tụt canxi, ngất nên truyền nước biển. Ngay sau đó, bệnh nhân tỉnh dậy kêu mệt, khó thở. Nghe vậy Phong mắng chửi bác sĩ. Thấy nhóm Phong có hơi men nên bác sĩ không phản ứng gì. Phong và nhóm bạn tiếp tục chửi bới và đòi đánh bác sĩ gây ầm ĩ tại bệnh viện, làm nhiều người hiếu kỳ tập trung xung quanh. bệnh viện đã gọi cảnh sát 113 và Công an quận Tân Bình đến can thiệp. Thấy cảnh sát 113 đến, nhóm Phong vẫn quá khích xảy ra xô xát với cảnh sát.

ÁI NHÂN