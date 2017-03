Bắt ‘bà trùm’ ở hẻm nóng ma túy

Xóa cờ bạc, ma túy ở chợ Hùng Vương Như Pháp Luật TP.HCM ngày 22-12 đã thông tin, chợ nhỏ Hùng Vương ở hẻm 158 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh), ban ngày có hơn chục sạp bán hàng, ban đêm trở thành điểm tụ tập đánh bạc, hút chích. Chợ tệ nạn làm người dân khu vực lo lắng, mất ăn mất ngủ… Sau khi báo phản ánh, chiều 22-12, PV quay trở lại chợ ghi nhận hình ảnh lực lượng Công an phường 21 và bảo vệ dân phố đang ra quân truy quét các đối tượng tụ tập đánh bạc tại chợ. Qua đó, công an phường đã lập biên bản hai người gồm NVQ và NVT (cùng ngụ phường 21) cùng tang vật để xử lý hành vi tổ chức đánh bạc. Công an, bảo vệ dân phố chốt chặn, kiểm tra tại chợ nhỏ Hùng Vương. Ảnh: AN Thượng tá Dương Ngọc Danh - Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết đã chỉ đạo công an địa phương quyết liệt ngăn chặn tệ nạn tại chợ nhỏ Hùng Vương. Thiếu tá Châu Văn Sử - Trưởng Công an phường 21 cho biết chợ này mới nổi lên tình trạng tụ tập bài bạc, hút ma túy khoảng vài tháng nay. Từ đầu tháng 10-2014 phường đã lên kế hoạch đấu tranh. Khu chợ Hùng Vương thuộc hẻm 158 nối với hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh khá phức tạp về ma túy. Công an ưu tiên chuyên án triệt phá hẻm ma túy ở 72 trước. Để đảm bảo bí mật, công an phường không tổ chức tập trung truy quét tệ nạn tại chợ Hùng Vương. ÁI NHÂN