Bắt ba xe “bè” chở thuốc lá lậu

Qua đó, bắt được ba xe với gần 4.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Năm xe còn lại chạy thoát. Hằng ngày có 30-40 lượt xe “bè” chở hàng chục ngàn gói thuốc lá ngoại về TP.HCM tiêu thụ.

Nghệ An: Bắt thêm hai đối tượng giết bà thím.

- Cùng ngày, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt giữ Mạch Lộc Đạo và Nguyễn Văn Hải (cùng ngụ xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) về hành vi giết người. Tối 7-12, Nguyễn Thị Hằng (vợ Đạo) đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận do mâu thuẫn đã bóp cổ bà Nguyễn Thị Quế (thím dâu) chết. Tuy nhiên, mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm hai đối tượng liên quan là Đạo và Hải (em Hằng).

