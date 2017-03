Bắt băng bảo kê xe tải ở Công ty Coca-Cola

Tối 15-12, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Đỗ Trọng Nghĩa (ngụ quận 1, TP.HCM) và con rể Thiều Khắc Thanh (tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản các tài xế trước cổng Công ty Coca-Cola đặt ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Chiều 16-12, Công an quận Thủ Đức thông tin kết quả triệt phá băng nhóm bảo kê xe tải như trên.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, ngày 7-12, báo Tuổi Trẻ và Đài Truyền hình TP.HCM phản ánh một người tên Nghĩa có hành vi cưỡng đoạt tiền của một xe tải. Theo ước tính, mỗi đêm nhóm người này thu không dưới 1 triệu đồng...

“Trước khi báo phản ánh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đã xác lập hiềm nghi ban đầu” - ông Tuấn nói.



Đỗ Trọng Nghĩa đang thu tiền bảo kê các xe tải. (Ảnh từ clip của TTO)

Theo ông Tuấn, trong khi công an đang thu thập tài liệu, tìm kiếm người bị hại thì báo chí phản ánh nên ban chỉ huy công an quận chỉ đạo phải sớm điều tra, triệt phá băng nhóm này. Kết hợp với tài liệu trinh sát đã thu thập được, cảnh sát hình sự đã xác định Nghĩa là nghi can cầm đầu băng bảo kê. Trợ thủ đắc lực đi thu tiền là Thanh, con rể của Nghĩa.

Theo Công an quận Thủ Đức, trước năm 2014, để tránh ảnh hưởng giao thông trên xa lộ Hà Nội, Công ty Coca-Cola giao nhận hàng vào ban đêm. Nhiều xe chờ đến lượt phải đậu bên ngoài và hay bị mất trộm phụ tùng. Lúc này, Nghĩa nhận trông coi xe cho các tài xế và thu mỗi xe từ 5.000 đến 10.000 đồng/đêm.

Đến năm 2014, mặt bằng trước cửa công ty làm dự án tàu cao tốc và xe tải cũng phải đậu bên ngoài chờ đến lượt. Từ đó Nghĩa đòi các tài xế trả tiền bảo kê nếu không xe sẽ bị mất trộm phụ tùng. Hằng đêm Nghĩa và con rể đi thu tiền, tài xế xe tải dưới 12 tấn phải nộp 100.000 đồng, xe container 120.000-150.000 đồng/đêm. Một số công ty vận tải còn nộp tiền hằng tháng vào tài khoản của Nghĩa theo đầu xe…

Ngoài Nghĩa và con rể, công an cũng xác định bốn nhân viên của công ty ký hợp đồng bảo vệ với Công ty Coca Cola đã câu kết với nhóm của Nghĩa thu tiền của các xe tải.

Bước đầu công an xác định băng nhóm này đã cưỡng đoạt được khoảng 800 triệu đồng của các nhà xe, tài xế.

Theo Đại tá Tuấn, Công ty Coca-Cola liên tục có xe tải đến giao nhận hàng hóa, hình thành bến bãi xe bên ngoài khuôn viên công ty nhưng đơn vị chưa từng làm việc với chính quyền về việc quản lý bến bãi, bảo vệ an ninh bên ngoài công ty. Từ đó băng nhóm bảo kê hoạt động.

“Trước khi báo chí thông tin, công an không hề nhận đơn phản ánh nào của tài xế, chủ xe. Hiện có 14 tài xế cung cấp tài liệu, đứng ra tố cáo băng nhóm này” - ông Tuấn cho biết.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án, xác định vai trò, hành vi của những người liên quan.