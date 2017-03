Bắt băng chuyên dàn cảnh trộm tài sản trên xe hơi

Từ một số thông tin do trinh sát nắm bắt, tháng 10-2015, Công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh với băng nhóm dùng thủ đoạn mới toanh này. Do đây đều là những đối tượng đã trung tuổi, từng có tiền án, nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ nên có rất nhiều thủ đoạn cảnh giác, đối phó với sự đeo bám, theo dõi của công an.

Tuy nhiên, bằng tài phán đoán và tung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, sau một thời gian đeo bám, cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng để lên kế hoạch giăng lưới.





Ba đối tượng bị bắt tại cơ quan công an.

Do mức độ gây án táo bạo, liên tục và trải dài qua địa bàn nhiều quận ở khắp TP.HCM nên cùng thời điểm lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh xác lập chuyên án thì cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và công an một số quận cũng đưa băng này vào tầm ngắm.

Đến thời điểm hiện nay danh tính của ba đối tượng đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Quốc Hùng (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, một tiền án 13 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy), Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ngụ quận 12) và Đinh Thanh Tuấn (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, một tiền án 12 năm tù về tội cướp tài sản). Trong số đó, Hùng là đối tượng cầm đầu.

Mỗi sáng Thạch và Tuấn từ quận 12, Gò Vấp chạy xe máy sang ngã tư Thanh Đa (Bình Thạnh) để gặp đại ca Hùng. Sau đó, Tuấn chạy xe một mình, còn Thạch chở Hùng lên đường đi "ăn hàng". Theo lộ trình, các đối tượng này ban đầu chạy sang Trung tâm cai nghiện Bình Triệu (quận Thủ Đức) uống methadone. Tiếp đó băng này kéo nhau đi rong ruổi, lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở Bình Thạnh, quận 1, quận 3, quận 10, quận 5, sang đến Chợ Lớn để tìm người nào sơ hở sẽ trộm. Nạn nhân mà những đối tượng này nhắm đến những người phụ nữ lái xe hơi và đi một mình.





Tang vật mà băng nhóm của Hùng chiếm đoạt được của người phụ nữ vào sáng 20-11.

“Thủ đoạn của chúng là nếu phát hiện xe hơi bốn hoặc bảy chỗ đậu bên lề đường, sẽ ngừng lại quan sát trên xe hơi có tài sản, giỏ xách hay điện thoại để trên ghế phụ không. Nếu phát hiện có thì một đối tượng sẽ tiếp cận gõ cửa đánh lạc hướng tài xế, như hù dọa “chỗ này không đậu xe được” hay “anh chị ơi giúp em có chuyện này rất gấp”. Cùng lúc đó hai đối tượng còn lại tiếp cận cửa phụ lấy tài sản. Đây là chiêu thức mới mà người dân, nhất là những phụ nữ lái xe hơi nếu có việc đậu bên đường cần phải cảnh giác” - Thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an Bình Thạnh, thông tin.

Đặc biệt mỗi khi đi "ăn hàng", đối tượng cầm đầu là Hùng luôn thủ sẵn bình xịt hơi cay trong người để chống trả nếu bị nạn nhân hoặc công an truy đuổi. Trong một phi vụ thực hiện ở quận 1, Hùng đã từng xịt hơi cay vào mặt nạn nhân để cùng đồng bọn thoát thân.

Trước khi sa lưới, vào sáng 16-11, khi đi ngang Trường THCS Võ Thị Sáu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), Hùng và hai đàn em phát hiện có một phụ nữ đang đậu xe hơi trước cổng trường chờ đón con. Hùng bèn ra hiệu cho đàn em đánh lạc hướng để tiếp cận trộm giỏ xách và thu được “chiến lợi phẩm” bên trong có 7,5 triệu đồng.

Tiếp đó, vào sáng 20-11, như thường lệ Hùng và hai đàn em sang trung tâm Bình Triệu uống thuốc cai nghiện xong thì chạy qua hướng Bình Thạnh đi tìm "con mồi". Vừa đổ dốc cầu Bình Triệu, các đối tượng phát hiện một phụ nữ đang đậu xe hiệu Toyota Fortuner trước nhà 147 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.

Liếc mắt nhìn vào xe thấy người phụ nữ có để giỏ xách kế bên chỗ ngồi, Tuấn nhanh chóng quay xe áp sát gõ cửa: “Chị ơi em có việc này gấp lắm em nhờ chị chút”. Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, nạn nhân bèn mở kính cửa sổ ra nói chuyện, trong khi nạn nhân mất tập trung, Hùng và Thạch thò tay vào cửa bên phải lấy chiếc túi xách có chứa 42,3 triệu đồng, một ĐTDĐ iPhone 5 và một iPhone 6 của người phụ nữ rồi cả ba cùng phóng xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng cảnh sát hình sự đang đeo bám sát nút phía sau. Do đó khi băng của Hùng vừa "ăn hàng" xong và tháo chạy thì các trinh sát tăng ga truy đuổi theo. Chỉ chạy được 100 m, ba đối tượng đã nhanh chóng bị trinh sát đuổi kịp, khống chế bắt gọn cùng tang vật.

Quá trình đeo bám, các trinh sát hình sự Bình Thạnh đã có tài liệu thể hiện băng nhóm của Hùng thực hiện bốn vụ trộm tài sản, tuy nhiên hiện các đối tượng mới chỉ khai báo và công an đã chứng minh được hai vụ có nạn nhân như trên. Ngoài ra Công an quận 3, Công an quận 10 đang củng cố tài liệu, phối hợp Công an Bình Thạnh chứng minh băng nhóm này đã dàn cảnh lấy hàng trăm triệu đồng của một số nạn nhân khác.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang kêu gọi ai từng là nạn nhân của băng nhóm này thì đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra nhằm xử lý hành vi của Hùng và đồng bọn.