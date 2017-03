Bắt băng chuyên móc cốp xe trong sân bóng mini

Theo Y. Thanh (NLĐ)



Ngày 12-7, Công an xã Hòa Lợi đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng băng trộm gồm 3 đối tượng lên Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.Ba tên trộm gồm: Phạm Ngọc Hiền (SN 1982), Trần Ngọc Đạt (SN 1986) và Trần Ngọc Hùng (SN 1993, tất cả đều ngụ tỉnh Cà Mau).Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 10-7, các “hiệp sĩ” xã Hòa Lợi nhận được điện thoại của anh Nguyễn Thành Điệp (SN 1983) báo tin sau khi gửi xe trong 1 sân bóng mini ở xã Hòa Lợi thì bị kẻ gian cạy cốp xe lấy trộm 1 giấy đăng kí xe máy biển số 71C1 – 103.71, CMND, 2 ĐTDĐ, 1 giấy phép lái xe và 3 thẻ ATM.Đến trưa 11-7, anh Điệp lại báo tin bọn trộm gọi điện yêu cầu muốn lấy lại giấy tờ và thẻ ATM thì phải đưa chúng 1 triệu đồng.Sau khi căn dặn anh Điệp cứ tới điểm hẹn chuộc giấy tờ, các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi gọi điện cho 2 “hiệp sĩ” khác ở phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) để hỗ trợ.Ngay vừa lúc phát hiện 3 đối tượng đang nhận tiền từ tay anh Điệp, các “hiệp sĩ” ập vào khống chế giao cho Công an xã Hòa Lợi.Tại đây, băng trộm khai do thấy những người đến chơi tại các sân bóng đá mini thường lơ là trong việc bảo quản tài sản nên chúng trà trộn vào lợi dụng sơ hở thì ra tay trộm cắp.Chỉ trong thời gian ngắn, băng này đã gây tới 10 vụ, vụ nhiều nhất là trộm được 7,5 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Cương (SN 1981, ngụ xã Hòa Lợi), 1 ĐTDĐ giá 6 triệu đồng của anh Tạ Văn Hoàng (quê Đồng Tháp).Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.