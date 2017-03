Bắt băng chuyên móc túi nữ sinh trên xe buýt

Ngày 5-4, Công an Q.Thủ Đức TP.HCM cho biết đã bắt giữ 3 nghi can trong băng chuyên dàn cảnh, móc túi nữ sinh đi xe buýt đến trường gồm Nguyễn Tấn Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Công (19 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (26 tuổi, cùng quê ở Quảng Ngãi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Công an cũng tiếp tục tạm giữ 2 đối tượng khác để làm rõ sự tham gia vào trong băng nhóm trộm cắp trên.

Theo cơ quan công an, băng “móc túi” trên do nghi can Hiếu cầm đầu.

Thông tin ban đầu được biết, trước Tết Nguyên đán 2015, Công an Q.Thủ Đức liên tục nhận đơn trình báo của các nữ sinh theo học các trường tại làng Đại học Quốc Gia (khu vực Thủ Đức) đã bị một nhóm thanh niên chuyên dàn cảnh móc túi lấy trộm máy tính, điện thoại, bóp tiền… khi các nữ sinh này đi xe buýt đến trường.

Khoảng 5g15 ngày 4-4, Hiếu điện thoại cho Công và Thế rủ nhau đến trạm xe buýt tại khu vực cầu vượt bộ hành Suối Tiên (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) để tìm những sinh viên nữ đi trên xe buýt mang theo ba lô đựng máy vi tính xách tay, điện thoại di động, bóp tiền… thì cùng hành động.

Thế được phân công lên xe buýt trước để cản bị hại, trong khi đó có nhiệm vụ Hiếu đi theo sau bị hại tìm cách lấy trộm tài sản rồi chuyền tay đưa cho Công, rồi Công nhanh chóng tìm cách lẩn vào đám đông sau đó xuống xe.

Khoảng 7g30 cùng ngày, Thế thấy nữ sinh C.T.P.L (21 tuổi, ngụ H.Củ Chi, là sinh viên trường Đại học Quốc Gia TP.HCM) có đeo 1 ba lô bên trong có 1 máy tính xách tay chuẩn bị lên xe buýt số 10 (chạy tuyến Đại học Quốc Gia đến bến xe Miền Tây).

Thế liền ra hiệu cho Hiếu và Công bám sát chị L. rồi cả bọn cùng ra tay, trộm được máy tính của chị L. định tẩu thoát thì bị Công an Q.Thủ Đức bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, các nghi can chỉ thừa nhận đã thực hiện hai vụ dàn cảnh móc túi, lấy được hai điện thoại di động tại khu vực trước cổng Khu du lịch Suối Tiên (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức).

Hiện Công an quận Thủ Đức thông báo những ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến trình báo tại cơ quan này để phục vụ công tác điều tra.

Theo ĐỨC THANH (TTO)