Bắt băng côn đồ chợ Cầu Muối

Bọn chúng gồm Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi), Trần Tuấn Bảo (tự Trắng; 18 tuổi) và Trần Tuấn Vũ (Đen, 24 tuổi, anh ruột của Bảo; cùng trú tại số nhà 560 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Riêng đối tượng còn lại trong băng nhóm này là Trần Quốc Trung (ngụ phường 13, Bình Thạnh) hiện đang lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng bị bắt đã thừa nhận hành vi phạm tội như sau: Tối 23/2, anh H.T.B (24 tuổi, ngụ quận 4) đang ngồi chơi trước chợ Cầu Muối thì thấy có 2 nhóm côn đồ (trong đó một bên là nhóm 4 đối tượng nói trên) đang chuẩn bị đánh nhau. Vốn quen biết với cả hai nhóm, anh B. đứng ra can ngăn nên không xảy ra đánh nhau. Tuy nhiên, cho rằng anh B. can thiệp vào chuyện của người khác, nhóm của Trần Tuấn Bảo tỏ ra không hài lòng. Sau đó cả bọn kéo vào nhà 560 Cô Bắc để nhậu. Khi đã ngà ngà say, nhắc lại chuyện cũ, cả bọn cho rằng khi nãy anh B tỏ ra mình là một đại ca nên quyết định chém anh B. cho bõ ghét. Nói xong, 4 đối tượng này xuống bếp lấy mỗi tên 1 con dao chặt thịt rồi đi rảo tìm anh B. Đến trước số nhà 290 Cô Bắc, thấy anh B. đang ngồi một mình, cả bọn lao vào chém anh B đến khi gục xuống đường mới chịu bỏ đi. Anh B được mọi người đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương sâu ở đầu, mình và tay chân.

Đến ngày 6/3, anh B xuất viện và làm đơn tố cáo hành vi của bọn côn đồ này. Theo cơ quan Công an thì các đối tượng nói trên tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất côn đồ, bọn chúng nghiện hít “keo chó” (một loại keo dùng để dán gỗ, giày da, ống nước…) và thường ăn nhậu bê tha rồi đánh nhau với các băng nhóm côn đồ khác.





Theo P.Tuyền (CAND)