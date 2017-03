Bắt băng cướp bẫy người đi đường

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Mỹ (SN 1975, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) điều khiển xe gắn máy đến đoạn đường vắng thuộc ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa thì phát hiện phía trước có sợi dây giăng ngang đường. Anh Mỹ liền dừng xe thì bất ngờ bị bốn đối tượng xuất hiện cầm mã tấu kề sát cổ, yêu cầu đưa giấy tờ xe. Anh Mỹ đành thực hiện theo yêu cầu của chúng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Sau khi lấy lời khai của bị hại, Công an huyện Phong Điền khẩn trương phối hợp với lực lượng quân sự chốt chặt các ngả đường mà bọn cướp có khả năng tẩu thoát. Sau hơn 30 phút, công an huyện đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Lê Văn Quí (SN 1994), Lương Quốc Tuấn (SN 1993, cùng ngụ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), Đinh Hoàng Thi, Lê Văn Vũ Linh (SN 1992, cùng ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) về hành vi cướp tài sản.

Theo ĐĂNG KHOA (CATP)