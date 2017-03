Bắt băng cướp chuyên xịt hơi cay cướp xe máy

Các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Cường, sinh năm 1987 ở quận Kiến An, Nguyễn Đức Thăng sinh năm 1988, ở huyện Kiến Thụy, Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1990 và Phạm Quốc Tuấn, sinh năm 1993 cùng ở huyện Thủy Nguyên. Hiện công an đã bắt được Thăng, Quyền và Cường còn tên Tuấn đang lẩn trốn cùng tang vật.



Trước đó, vào hồi 0h ngày 20/2, tại ngã ba Hang Lương, xã Gia Minh (Thủy Nguyên), hai thanh niên đi xe Sirius trên đường về nội thành Hải Phòng thì bị băng cướp xịt hơi cay và chém nhiều nhát vào người trước khi cướp xe máy.



Sau khi bị bắt, hung thủ khai nhận do thiếu tiền ăn chơi nên đã tổ chức cướp xe máy. Băng cướp này đã âm mưu tiến hành nhiều vụ cướp dọc tuyến đường này từ đêm trước song bất thành. Thủ đoạn gây án là xịt hơi cay tấn công người đi đường để cướp xe máy.





Theo Phan Minh (VTC)