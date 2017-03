Bắt băng cướp đêm chém trước, cướp sau

Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ, gồm: Trương Văn An (tự Tèo, SN 1997, ngụ Thuận An, Bình Dương); Nguyễn Văn Mi (SN 1996, quê Sóc Trăng); Lê Tuấn Cảnh (SN 1997, quê Cần Thơ); Trần Chí Hiếu (SN 1999), Lê Văn Giàu (SN 1994) và Bình Văn Dư (SN 1998), cả 3 cùng quê Bạc Liêu.







Các đối tượng trong băng cướp

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trước đó vào khoảng 22giờ 45 phút ngày 27-9, Hiếu và An chạy xe đến khu vực tổ 17, khu phố Bình Phước, phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) thì nhìn thấy anh Nguyễn Tiến Mạnh (quê Vĩnh Phúc) đang điều khiển xe máy Sirius biển số 55X7-4178, thì liền chặn đầu.

Lúc này, An nhảy xuống và dùng dao bấm dài 20 cm đuổi chém anh Mạnh khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ lại xe máy để trốn. Thấy vậy, hai đối tượng lấy xe của anh Mạnh đem về nhà trọ của Mi cất giấu.

Ngay sau khi bị cướp, anh Mạnh đã đến công an trình báo. Từ tin báo của nạn nhân, các trinh sát công an thị xã Thuận An vào cuộc truy bắt được các đối tượng. Nhóm này còn khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp khác nữa trên địa bàn. Điển hình là các vụ cướp của các đôi tình nhân trong khu công nghiệp Hài Mỹ thuộc khu phố Bình Phú (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An).

Bước đầu, đã xác định được thêm hai nạn nhân là chị Nguyễn Thị Duyên (quê Thanh Hóa) và anh Nguyễn Quang Tính (quê Đồng Tháp). Hai nạn nhân này bị các đối tượng cướp trong hai vụ cướp khác và bị chúng lấy đi 1 ĐTDĐ và 300 ngàn đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng và kêu gọi những ai là nạn nhân hãy đến công an thị xã Thuận An trình báo, gặp điều tra viên Bùi Ngô Hữu Phúc theo số điện thoại: 0913737648.