Bắt băng cướp gây ba vụ án trong một đêm

Rạng sáng hôm sau, 8-3, khi điều khiển xe máy Max biển số 55P4-8153 trên đường Trần Quốc Hoàn quận Tân Bình, anh Nguyễn Văn Lực ngụ tại đường Dương Văn Dương phường Tân Quý quận Tân Phú, bị hai thanh niên chém, cướp xe. Tại hiện trường, bọn cướp bỏ lại chiếc xe máy Trung Quốc biển số 72H4-0737.



Các đối tượng tham gia cướp

Đến chiều cùng ngày 8-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt giữ Trần Thanh Dũ, SN 1993, hộ khẩu thường trú tại huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tại đường Phan Văn Hớn phường Tân Thới Nhất, quận 12 và Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Văn Sang cùng sinh năm 1992, cùng ngụ tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 19 giờ 30 ngày 7-3, Dũ, Trọng, Sang cùng một đối tượng khác tên là Linh (chưa rõ lai lịch), đi xe máy đến uống cà phê tại quán Tri Âm.

Cho rằng anh Phạm Thái An và bạn chọc ghẹo một nhân viên quán Tri Âm mà mình đang “để ý”, Dũ rủ Trọng quay về phòng trọ lấy dao đến để... xử lý. Chúng giấu hai con dao dài 25 cm dưới yên xe máy rồi quay lại quán Tri Âm ngồi chờ anh An và bạn ra về để gây sự. Khi anh An và bạn vừa tính tiền đi ra, Dũ và Trọng cũng ra theo, mở yên xe lấy dao. Dũ cầm dao chém vào đầu, tay anh An. Hoảng sợ, bạn anh An đề máy xe bỏ chạy thì Trọng đuổi theo để chém. Bị Dũ đuổi theo chém, anh An xin lỗi và được gã... bỏ qua.

Trọng chở Dũ quay lại quán, kêu Sang và Linh cùng về. Dọc đường, thấy anh An cùng bạn đứng gọi điện thoại, nghĩ anh An gọi bạn bè đến giúp đỡ, chúng dừng xe và tên Linh xuống xe “tịch thu” chiếc điện thoại di động của anh An. Rời hiện trường, cả bọn kéo nhau đến quán New Moon trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, tiếp tục thưởng thức cà phê. Tại đây, biết Dũ và Trọng vừa chém người nhưng Sang và Linh không nói gì. Được Dũ đưa hung khí, Sang cất ngay tại quán New Moon rồi cả bọn thay đồ đi đua xe.

Rạng sáng 8-3, bị hư xe, Sang và Linh về trước trong khi Dũ và Trọng tiếp tục lang thang bằng chiếc xe máy Trung Quốc biển số 72H4-0737. Phát hiện anh Nguyễn Văn Lực điều khiển xe máy đi một mình trên đường Trần Quốc Hoàn quận Tân Bình, chúng quyết định cướp để “đổi” xe vì chiếc xe chúng đang sử dụng đã quá cũ. Trọng điều khiển xe chạy áp sát xe của anh Lực, Dũ ngồi phía sau cầm dao chém vào lưng và tay nạn nhân. Bị Trọng đạp té xe, anh Lực chạy bộ thì Dũ cầm dao đuổi theo đánh. Trọng dựng xe của anh Lực dậy, nổ máy chở Dũ tẩu thoát khỏi hiện trường, tới quán New Moon ngủ đến sáng thì gặp Sang và Linh...

Đến sáng 9-3, ngoài xe 72H4-0737 bọn cướp bỏ lại hiện trường vụ “đổi” xe, Công an quận Tân Bình đã thu được hung khí gây án, một điện thoại di động cùng ba chiếc xe máy khác, gồm xe 55P4-8153 của anh Lực bị cướp và hai xe: biển số 95F4-7549, 62FC-6054. Được biết, 72H4-0737, xe 95F4-7549, xe 62FC-6054 không có giấy tờ do Trần Thanh Dũ cùng đồng bọn trộm, cướp mà có.

Như vậy, chỉ trong một đêm, Trần Thanh Dũ cùng đồng bọn đã gây ba vụ án: vụ chém anh Phạm Thái An, vụ cướp điện thoại di động của anh Phạm Thái An và vụ cướp xe của anh Nguyễn Văn Lực. Từ lúc cướp xe của anh Lực, chưa đến nửa ngày chúng đã bị bắt. Điều đáng nói là cả bọn đều còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi (tính theo năm). Công an quận Tân Bình chưa có thời gian để xác minh về nhân thân, lai lịch, tiền án, tiền sự của những kẻ bị bắt nhưng nếu xét theo câu “cái răng, cái tóc là góc con người” thì mấy gã trai trẻ này đều là “tay chơi” chứ không phải “dân làm” và việc chúng gây án, bị bắt là chẳng sớm thì muộn: gã có mái tóc “chẳng giống ai”, gã lại xăm hình đầy người...

Công an quận Tân Bình kêu gọi đối tượng tên Linh đến trình diện cơ quan điều tra và đề nghị ai có xe mang biển số nêu trên đến làm việc với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.





Theo BÙI HỒ NINH (CATP)