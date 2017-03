Bắt băng cướp giật ở Quảng Ngãi

Khoảng 11h45 ngày 21/11, thấy chị Lê Dụng Thúy Trâm (24 tuổi), ngụ tổ 11, phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, 2 đối tượng đi xe phân khối lớn, bẻ cong biển số, áp sát giật chiếc ví da của chị bên trong có 1,7 triệu đồng, 1 thẻ ATM tẩu thoát.

Trước đó, lúc đang chở con trên đường Lê Lợi, chị Bùi Thị Vấn (26 tuổi), ngụ tại xã Bình Hải (Bình Sơn) bất ngờ bị hai đối tượng cao to ép sát, giật dây chuyền vàng (2 chỉ) đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy. Cú giật mạnh làm mẹ con chị Vấn bị đảo xe hàng chục mét trên đường.



Các đối tượng trong vụ án.

Cũng vào khoảng trung tuần tháng 11, thấy anh chị N.Q.H. và N.T.T. (Sơn Tịnh) đang tâm sự trong Công viên Ba Tơ, phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi), một nhóm thanh niên đã xông tới, dùng dao kê vào cổ, trấn lột tiền và điện thoại bỏ đi. Theo lời kể của nạn nhân: Chúng rất hung hãn, nếu không đưa tiền, chúng sẽ đâm ngay…

Sau khi tiếp nhận đơn báo cáo, Công an TP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng tổ chức xác minh, điều tra. Đến trưa 13/12, Công an TP Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Nguyễn Anh Phi (17 tuổi, ngụ tại tổ 9, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi); Nguyễn Anh Vũ còn gọi là Mã Ngưu (30 tuổi, ngụ ở tổ 3, thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành); Lý Tấn Vũ (18 tuổi, ngụ ở Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, Sơn Tịnh) và Nguyễn Đức Cường (18 tuổi, ngụ tại xã Tịnh Thọ, Sơn Tịnh) về cả hai hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo thống kê ban đầu, từ tháng 7 đến nay các đối tượng này đã thực hiện trên 20 vụ cướp và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an TP Quảng Ngãi phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo N.Thùy (CAND)