Bắt băng cướp nhờ định vị trên xe SH

Tìm được xe bị trộm nhờ thiết bị định vị Anh Hiến vừa đến Công an xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang trình báo việc anh bị mất xe máy khi để trước phòng trọ ở đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Từ thiết bị định vị trên xe, anh xác định chiếc xe của mình đang chạy trên địa bàn xã Vĩnh Lương. Từ tin báo của bị hại, Công an xã Vĩnh Lương đã truy xét, đưa chiếc xe và người điều khiển về trụ sở làm việc. Người này khai nhận đã mua lại chiếc xe của một người không rõ lai lịch với giá 600.000 đồng. Công an TP Nha Trang đang điều tra vụ này.