Bắt băng cướp tuổi teen ‘khét tiếng’ ở Bình Dương

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá băng nhóm hàng chục đối tượng gây ra hơn 30 vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn.

Trước đó, chiều 18-12, Công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) kết hợp Đội Phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Dương bắt giữ Nguyễn Tô Ni (20 tuổi) và Huỳnh Văn Cường (tự Đen, 19 tuổi, cùng quê An Giang) khi hai nghi can đang trên đường đi “tìm mồi”.



Băng cướp tuổi teen '"khét tiếng" sa lưới.

Mở rộng điều tra, từ lời khai của hai nghi can trên, các trinh sát Công an thị xã Thuận An bắt giữ thêm tám nghi can gồm: Bùi Văn Nhật (20 tuổi, quê Nam Định), Dương Thanh Quang (16 tuổi, TP.HCM), Phan Thành Trung (20 tuổi, quê Bình Phước), Phạm Minh Thông (20 tuổi, quê Bình Dương), Trần Thiện Thanh (16 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Văn Để (26 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Khắc Hiệp (34 tuổi, quê Yên Bái) và Lâm Hàng Lâm (24 tuổi, quê Hậu Giang).

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ sáu xe máy dùng làm phương tiện gây án, 35 chiếc điện thoại di động các loại và 10 triệu đồng. Ngoài ra, công an đang xác minh thêm một số đối tượng trong băng nhóm.



Những chiếc xe nhóm cướp dùng để gây án.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, để có tiền tiêu xài nhóm này đã dùng xe máy vòng quanh các con đường trên địa bàn thị xã Thuận An, TP Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên để tìm “con mồi”. Sau đó các nghi can tổ chức cướp giật tài sản là điện thoại di động, túi xách rồi nhanh chóng phóng xe bỏ trốn.

Theo một cán bộ điều tra, nhóm cướp có nhiều đối tượng tuổi còn trẻ nhưng nghỉ học sớm, sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, nhóm này tổ chức dùng xe máy để thực hiện những vụ cướp giật táo tợn trong thời gian gần đây. Những “con mồi” mà nhóm tìm đến chủ yếu là phụ nữ.