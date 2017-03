Bắt băng dàn cảnh móc túi trên xe buýt

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM ngày 5-4 xác nhận vừa triệt phá một băng nhóm dàn cảnh trộm cắp trên xe buýt. Bước đầu có ba nghi can bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Tấn Hiếu, Nguyễn Công và Nguyễn Văn Thể (cùng quê Quảng Ngãi). Ngoài ra còn hai nghi can khác là Võ Văn Trình và Nguyễn Thanh Vũ (đều sống lang thang) công an đang làm rõ vai trò để xử lý sau. Băng nhóm này được xác định do Hiếu cầm đầu, có trên chục người nên công an đang mở rộng điều tra, truy xét.

Vờ chen lấn để móc túi

Cuối năm 2014, Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức tiếp nhận trình báo của nhiều nữ sinh về việc khi đi xe buýt tại khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên bị trộm cắp tài sản. Nhiều người dân địa phương cũng bức xúc phản ánh đến công an về nhiều thanh niên tổ chức dàn cảnh móc túi nữ sinh viên tại khu vực trên. Trước thông tin trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức đã xác lập hiềm nghi để đấu tranh.

Theo trinh sát thì nhóm nghi can gây án lên đến hơn chục người, tổ chức gây án tinh vi. Thủ đoạn của chúng là bố trí khoảng ba người dàn cảnh chen lấn, cản trở khi xe buýt dừng đón khách trước khu du lịch Suối Tiên. Lợi dụng lúc chen lấn, số người khác ra tay “thổi” máy tính xách tay, ĐTDĐ rồi chuyền ra sau cho đồng bọn tẩu tán. Quá trình trinh sát vào cuộc đeo bám thì nhóm nghi can tạm dừng hoạt động ngay thời điểm cận tết. Sau tết, nhóm “hai ngón” trở lại tiếp tục gây án. Đeo đuổi nhiều tháng trời, ngày 30-3 Công an quận Thủ Đức xác định thời cơ chín muồi, quyết định cất lưới.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 4-4, khi tuyến xe buýt số 10 (chạy tuyến ĐH Quốc gia - Bến xe Miền Tây) dừng trước cổng khu du lịch Suối Tiên thì Thế đứng chặn ngay cửa xe buýt để cản trở, không cho CTPL (21 tuổi, nữ sinh viên) bước lên xe. Lập tức Hiếu từ phía sau nhanh tay kéo khóa ba lô lấy máy tính xách tay của chị L. một cách nhanh gọn rồi chuyền cho Công phía sau. Bất ngờ trinh sát ập đến bắt quả tang cả ba người. Cùng lúc Trình và Vũ có mặt gần đó cũng bị trinh sát mời về làm việc.

Băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt bị bắt giữ. Ảnh: TK

Gây án công khai, dọa chém người tố cáo

Bước đầu tại cơ quan công an, năm nghi can khai báo quanh co, chỉ thừa nhận thực hiện hai vụ dàn cảnh móc túi, chiếm đoạt được hai ĐTDĐ của hai nữ sinh viên trước cổng khu du lịch Suối Tiên vào đầu tháng 11 và giữa tháng 12-2014. Tuy nhiên, hồ sơ trinh sát thể hiện cả năm gây ra rất nhiều vụ, trung bình mỗi ngày chúng thực hiện 2-3 vụ dàn cảnh móc túi và chỉ nhắm vào nữ sinh viên ở các trường ĐH.

Trinh sát trực tiếp tham gia chuyên án xác định nhóm dàn cảnh móc túi có hơn chục thanh niên, đều sống lang thang. Trong đó nghi can Thế có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Băng nhóm do Hiếu cầm đầu móc túi, trộm cắp công khai và rất hung hãn. Nếu người dân nào, thậm chí cả nạn nhân phát hiện tri hô, có hành vi phản ứng lại sẽ bị hành hung để cướp luôn tài sản.

Nhiều người dân buôn bán, sinh sống trên địa bàn phường Linh Trung chứng kiến băng nhóm của Hiếu gây án nhưng không ai dám đứng ra tố cáo. Hiếu và đồng bọn tuyên bố đâm chém bất kỳ ai tố giác… chuyện làm ăn của chúng với công an. Do đó khi tận mắt chứng kiến nhóm dàn cảnh móc túi bị bắt giữ, hàng loạt người dân đã vỗ tay hoan nghênh lực lượng phá án.

Công an quận Thủ Đức đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm trên hãy đến trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.