Bắt băng đạp người đi đường, cướp xe

Từ trái qua: Hùng, Tùng, Định, Hoàng tại cơ quan điều tra Công an Q.Thủ Đức - Ảnh: H.L.

Băng cướp này nằm trong chuyên án 712C do Công an Q.Thủ Đức xác lập tháng 7-2012 và đến ngày 10-1, trinh sát Công an Q.Thủ Đức đồng loạt ra quân bắt gọn.

Băng cướp có bốn đối tượng gồm Lê Văn Hoàng (tự Đen, 35 tuổi, cầm đầu), Phạm Thanh Tùng (28 tuổi, cùng ngụ Tân Uyên, Bình Dương), Lê Minh Định (30 tuổi, tạm trú Hóc Môn) và Định Sơn Hùng (tự Quây, 43 tuổi, tạm trú Q.11).

Vụ điển hình, lúc 1g sáng 31-10-2012, nhóm Hoàng, Tùng, Định, Hùng đi xe máy đeo bám anh Hà Thanh Phong (35 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về Q.9 để cướp xe SH. Khi đến ngã tư MK (P.Phước Long B, Q.9), anh Phong rẽ vào đường song hành thì Hùng lập tức lao lên đạp anh Phong văng khỏi xe té xuống đường để Tùng, Định cướp xe, Hoàng trấn lột người anh Phong lấy điện thoại rồi tẩu thoát.

Tài sản cướp được, nhóm đối tượng bán 25 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, băng cướp khai thực hiện tổng cộng 30 vụ cướp, cướp giật và trộm tài sản trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương. Địa điểm “ăn hàng” thường trên các tuyến quốc lộ trong khoảng thời gian từ 21g-4g sáng nhắm vào “con mồi” là đàn ông say xỉn, phụ nữ đi xe SH một mình để đạp ngã cướp xe.

Cùng chuyên án này, ngày 5-1-2013 Công an Q.Thủ Đức đã triệt phá hai băng cướp gồm 8 đối tượng do Đỗ Tâm Hiền (tự Hiền cá sấu, 49 tuổi, ngụ Q.10) và Trịnh Văn Vũ Em (tự Vũ, 30 tuổi, quê Bến Tre) cầm đầu hoạt động với thủ đoạn đạp nạn nhân, cướp xe tương tự.

Theo HOÀNG LỘC (TTO)