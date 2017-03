Bắt băng đòi nợ có súng

Công an huyện Trần Văn Thời vừa phối hợp Công an TP Cà Mau và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt gọn 8 tên côn đồ chém người gây thương tích tại huyện Trần Văn Thời.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 1-1-2011, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1975, ngụ khóm 4, phường 8, TP Cà Mau) cùng một nhóm thanh niên mang theo hung khí đến nhà một con nợ ở xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời – Cà Mau) để đòi hơn 10 triệu đồng tiền cá độ. Không gặp con nợ lại bị người hàng xóm chửi mắng, nổi máu côn đồ Tùng cùng đàn em xông vào chém trọng thương người này. Khám xét nơi ở của 2/8 tên trong băng nhóm trên là: Lư Minh Biển (SN 1985) và Trần Minh Cảnh (SN 1992), cùng ngụ tại khóm 1, phường 1, TP Cà Mau, lực lượng chức năng thu được 1 khẩu súng ngắn, 5 dao Thái Lan, 8 mã tấu… Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý. Theo N.THIÊN (SGGP)