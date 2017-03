Bắt băng giang hồ Hải Phòng cùng kho súng đạn

Cùng ngày, PC45 đã bàn giao Tùng cùng toàn bộ đàn em và tang vật cho Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính nhà số 216F Nguyễn Đình Chính (phường 11, quận Phú Nhuận). Trong nhà có sáu đối tượng cùng ngụ TP Hải Phòng gồm: Tùng “lò gạch” và vợ là Lê Thị Khánh, Vũ Thanh Hà, Nguyễn Thành Công, Trịnh Kỳ Thủy và Ngô Hoàng Mạnh. Khám người Tùng, công an thu giữ hai súng ru-lô. Khám xét phòng ngủ của “đại ca” Tùng, công an phát hiện kho vũ khí, hung khí gồm một súng ru-lô tự chế, 10 dao bầu, bốn mã tấu, ba rựa, 18 ống tuýp sắt, 30 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá…

TUYẾT KHUÊ