Bắt băng Minh “Cuộc” gây ra 26 vụ cướp

Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá băng cướp gây ra 26 vụ cướp trên địa bàn các quận, huyện TP.HCM và liên tỉnh. Bốn nghi can bị tạm giữ hình sự gồm Nguyễn Văn Cuộc (tự “Minh”, quê An Giang, cầm đầu băng nhóm), Lường Văn Hinh (tự “Hiếu”, 17 tuổi, quê tỉnh Sơn La), Tăng Vân Phú (16 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Chí Danh (17 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, Công an quận 7 đang truy xét một nghi can tên Nam (chưa rõ lai lịch) là một thành viên của băng cướp này.

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Thắng, điều tra viên Công an quận 7, trong thời gian gần đây băng cướp trên đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn quận 7, 2, 1 và Bình Thạnh… chủ yếu tập trung tại khu vực cầu Phú Mỹ (phường Tân Phú, quận 7), gây bất an cho người dân. Băng nhóm này rất manh động, sẵn sàng gây thương tích cho nạn nhân rồi mới ra tay cướp.





Các nghi can vụ cướp. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)



Cụ thể, tối 23-12, anh NNPT (ngụ quận 7) đang cùng bạn gái ngồi trên xe hóng mát gần trụ sở UBND quận 7 thì bốn thanh niên đi trên hai xe máy đến dùng dao Thái Lan đâm vào tay anh T. làm anh ngã xe rồi cướp đi hơn 1 triệu đồng. Một vụ khác, lúc 0 giờ ngày 27-12, tại đường dẫn lên cầu Phú Mỹ, anh L. (ngụ Nhà Bè) đang tâm sự cùng bạn gái thì bị ba thanh niên đi hai xe máy đến dùng dao Thái Lan khống chế, cướp xe cùng 700.000 đồng. Đến 1 giờ 30 cùng ngày, anh Đ. (tạm trú quận 7) đến công an trình báo đang cùng bạn gái lưu thông qua cầu Phú Mỹ thì bị ba đối tượng dùng dao khống chế cướp xe máy.

Liên tiếp xảy ra các vụ cướp táo tợn được trình báo, Công an quận 7 đã lập chuyên án đấu tranh, mai phục. Đêm 30-12, một cặp tình nhân đang “tâm sự” trên xe máy gần trụ sở UBND quận 7 bị bốn thanh niên ập tới rút dao ra khống chế cướp xe máy. Ngay lập tức, tổ trinh sát hình sự Công an quận 7 đã đồng loạt nổ hơn 10 phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng. Công an đã tóm gọn Hinh và Phú tại hiện trường. Riêng Cuộc và Danh ngoan cố nhảy lên xe bỏ trốn. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 2 km. Đến một khúc sông, Cuộc phóng khỏi xe lao xuống sông rồi nấp vào một bụi cây dừa nước. Riêng Danh cố phóng xe hết tốc độ để bỏ chạy rồi lao vào một bãi sình lầy, len vào bên trong các đám dừa nước trốn.

Quyết không để các đối tượng bỏ trốn, Thiếu tá Bùi Mạnh Thắng đã báo cáo chỉ huy công an quận yêu cầu chi viện gấp lực lượng. Hơn 200 cảnh sát hình sự, công an được huy động từ 10 phường thuộc Công an quận 7 đã tổ chức bao vây khu vực hai tên cướp trốn. Sau hai giờ ngâm mình dưới sông, Cuộc chịu không nổi và nhô đầu ra khỏi đám dừa nước tri hô “Em mới vừa bị cướp” hòng đánh lạc hướng của cảnh sát hình sự. Riêng Danh trốn tại bãi sình rộng hơn 3.000 m. Hơn 200 cảnh sát bao vây và hàng chục trinh sát đã lội dưới sinh lầy, len lỏi trong các bụi dừa nước tìm kiếm từ 23 giờ 30 đêm 30-12 đến sáng 31-12 thì bắt được Danh nấp dưới tán một bụi dừa nước.

Bước đầu bốn nghi can cướp tài sản đã khai nhận gây ra 26 vụ cướp bằng dao Thái Lan. Băng cướp này có năm thành viên nhưng trong đêm gây án, do mâu thuẫn với Nam dẫn đến cãi nhau nên Nam không tham gia.

LƯU NGUYỄN