Bắt băng nhóm "bẫy" nợ các cậu ấm, cô chiêu

Sau một thời gian dài gây nhiều nỗi kinh hoàng đối với người dân, băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi tại Thanh Hóa đã “sa lưới”.

Ngày 7/6, tin từ CA tỉnh Thanh Hóa cho biết, CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Danh Kiên (SN 1981) tức “Kiên bé” (trú tại Quang Trung 2, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) và Lê Bá Khánh (SN 1991, ở Đồng Lê, Đông Hải, TP.Thanh Hóa) về hành đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi. 4 đối tượng khác gồm Đỗ Hoàng Hiệp (SN 1989) tức “Hiệp máu”, Bùi Quốc Ý (SN 1981) tức “Ý ẻng”, Phạm Duy Linh (SN 1989) tức “Linh bổng và Lê Văn Thành (SN 1989, ở Lai Thành, Đông Hải, TP.Thanh Hóa) hiện đang bỏ trốn.



Đối tượng Kiên, Khánh bị bắt cùng tang vật vụ án

Theo thông tin của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhóm đối tượng 2 tên Hiệp “máu” và Ý “ẻng” cầm đầu trên đã liên tiếp gây ra hàng loạt các vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản của công trên địa bàn TP.Thanh Hóa trong thời gian qua. Một số đối tượng trong ổ nhóm này đã có tiền án, tiền sự, chuyên tổ chức đánh bạc, bảo kê cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Tập hợp những đối tượng không chịu học hành, ham chơi lêu lổng, nhóm đối tượng này tổ chức đi "bẫy" nợ với thủ đoạn nhắm vào những “cậu ấm, cô chiêu” và những con bạc “khát tiền” để cho vay hoặc cầm cố tài sản với lãi suất cao. Khi đến hạn mà các con nợ chưa trả, bọn chúng tự ý nâng lên mức lãi suất cao gấp nhiều lần. Nếu các gia đình nạn nhân không chấp nhận và không trả đúng hẹn, chúng sẽ cho các đối tượng “đầu gấu”, lưu manh sử dụng các loại hung khí như dao, kiếm, tuýp nước đến để đe dọa, uy hiếp thân nhân và “dằn mặt” các nạn nhân.

Không những thế, bọn chúng còn ném các chất bẩn vào nhà, thậm chí hành hung, đập phá các tài sản nhằm uy hiếp, gây áp lực buộc các nạn nhân phải trả khoản tiền lớn và không được báo cho cơ quan pháp luật và chính quyền địa phương.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, tính từ đầu năm 2010 đến nay, ổ nhóm này đã gây ra 11 vụ thanh toán, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản công dân gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nơi ở các đối tượng trên, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều vũ khí, công cụ gây án như bình xịt hơi cay, dao, kiếm các loại.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, truy xét các đối tượng còn lại đã trốn chạy.



Theo Lê Nguyễn (VTC)