Bắt băng nhóm cướp giật có lựu đạn

Lúc 19 giờ ngày 30-4, trong khi chị Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi), trú ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đang đi xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì bị hai thanh niên đi xe máy BKS 35F8-6365 cùng chiều ép vào giật túi xách trong có 2,6 triệu đồng rồi bỏ chạy. Chị Thủy vừa đuổi theo vừa tri hô.



Lúc này, đồng chí Y Đông Niê, là cán bộ đội phụ trách xã về ANTT - Công an TP Buôn Ma Thuột trên đường đi xuống địa bàn thấy vậy liền đuổi theo chặn bắt được một tên, thu chiếc túi tang vật, chiếc xe phương tiện và một con dao nhọn lưỡi dài 20cm. Đối tượng bị bắt tên là Hà Chí Dũng (16 tuổi), trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Tiếp nhận Dũng và các tang vật, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Buôn Ma Thuột đã khẩn trương khai thác và ngay trong đêm đã bắt giữ hai tên đồng bọn nữa. Chúng là Ngô Hồng Phong và Nguyễn Hoàng Long, đều 18 tuổi và cùng trú ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Các đối tượng: Dũng, Long và Phong.



Tại phòng chúng thuê trọ ở số 41A Lương Thế Vinh, TP Buôn Ma Thuột, các cán bộ điều tra đã thu giữ một quả lựu đạn cầu do Mỹ sản xuất, 1 mã tấu to bản lưỡi dài 35cm, 1 xe máy Dream và một số đồ vật khác có liên quan.



3 tên khai nhận, chúng cùng với 2 tên đồng bọn cùng trang lứa là Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Phú, cùng trú ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đắk Nông sang TP Buôn Ma Thuột từ ngày 9-4, ở chung phòng trọ, sử dụng hai xe máy - xe Wave của Long, xe Dream của Dũng - đi cướp giật tài sản của người dân đi trên các con đường ở TP Buôn Ma Thuột. Khi đi, chúng mang theo dao để khi cần sẽ chống trả lại nếu bị người dân hoặc bị hại đuổi bắt.



Sau đó ít hôm, một tên đồng bọn nữa là Nguyễn Ngọc Cường (18 tuổi), cũng trú ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, bị Công an tỉnh Đắk Nông truy lùng đã chạy sang TP Buôn Ma Thuột ở chung với chúng rồi cùng đi gây án. Chính Cường là kẻ đã mang theo quả lựu đạn trên đưa vào phòng cất giấu.



Trước đó, Long nhặt được quả lựu đạn này rồi đem cho Cường. Có lựu đạn trong tay, Cường tuyên bố với đồng bọn là hắn "Không sợ Công an". Từ khi đặt chân đến TP Buôn Ma Thuột, bọn chúng đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ cướp giật, bất kể ngày hay đêm, lấy tiền, điện thoại của người đi đường, trong đó, có vụ giật túi một chị phụ nữ được 7 triệu đồng.

Có tiền là chúng chia nhau ăn nhậu, hát karaoke ôm, đi vũ trường, hết tiền lại tiếp tục đi cướp. Cho đến tối 30-4, Dũng bị bắt khi chở Cường đi gây án.



Công an TP Buôn Ma Thuột đang khẩn trương truy bắt các tên còn lại trong nhóm cướp giật trên để xử lý theo pháp luật

Theo Nguyễn Trọng (Công An Nhân Dân)