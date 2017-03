Bắt băng nhóm dùng điện thoại và thẻ tín dụng để lừa đảo

Qua công tác quản lý hành chính, đêm 13-10-2010 công an tỉnh Bình Dương kiểm tra tại khu dân cư Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một và khu dân cư An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, phát hiện một nhóm người nước ngoài đang sử dụng công nghệ thông tin trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 15-10, công an (CA) tạm giữ tổng cộng 23 đối tượng.

Công an Bình Dương đọc lệnh bắt các đối tượng Tại cơ quan điều tra, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia do Hsu Yung Shun (SN 1965), Tsou Yung Cheng (SN 1978), người Đài Loan cầm đầu, khai nhận từng hoạt động phạm tội tại Trung Quốc, Thái Lan, bị CA nước bạn truy bắt nên tìm cách xâm nhập Việt Nam trốn và hoạt động. Chúng sử dụng điện thoại qua mạng Internet (điện thoại quốc tế của mạng FPT và VNPT), giả danh cán bộ cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát của Trung Quốc truy tìm tội phạm để gọi đến các chủ thẻ tín dụng là người Trung Quốc và Đài Loan đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và các nước trong khu vực rồi gợi ý họ đưa tiền thù lao, để được bỏ qua hành vi sai phạm trước đó bằng cách chấp nhận chuyển tiền sang các tài khoản của chúng để được bảo đảm an toàn hơn. Qua khám xét, CA thu giữ 17 bộ đàm, 26 điện thoại để bàn, chín máy vi tính xách tay, ba máy phát điện...



Theo CATP