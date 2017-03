Bắt băng nhóm làm bằng lái xe ô tô, mô tô giả

Ngày 28/7, Công an quận 7 ra lệnh bắt Phan Thị Lan (SN 1980, Quảng Trị), Nguyễn Danh Trọng (SN 1976, Thường trú Thanh Hóa) và Dương Đức Linh để điều tra làm rõ hành vi “làm giả con dấu”.



Ngày 21/7/2010 Nguyễn Thiện (SN 1988, ngụ Phan Rang, Ninh Thuận) và Trần Thị Thi (SN 1982, ngụ tại Quận 7) đến trình báo với công an về việc có nhờ Nguyễn Kim Hùng (SN 1975, ngụ tại quận 7) lo lót làm giấy phép lái xe ô tô B2 và C với giá là 14 triệu đồng và 16 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận được bằng lái xe trên, anh Thiện và chị Thi phát hiện giấy phép có chữ ký giả, không dám sử dụng.



Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân Công an quận 7 đã phối hợp với Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an quận 7 tiến hành điều tra, làm rõ.



Khoảng tháng 11/2009, Trần Danh Trọng quen được Quách Trọng Nam (SN 1972, ngụ Dầu Tiếng, Bình Dương). Qua trò chuyện, Trọng được Nam giới thiệu và khoe là biết làm giấy tờ lái xe mô tô và ô tô cho những người “không thi mà đậu”. Giá Nam đưa ra là 250 ngàn đồng/1 giấy phép lái xe mô tô, 2,5 triệu/1 giấy phép lái xe ô tô hạng B2 và 3 triệu/1 giấy phép lái xe ô tô hạng C. Những người có nhu cầu làm, chỉ cần đem CMND, 4 ảnh 3x4 với giấy phép lái xe mô tô, 8 ảnh với giấy phép lái xe ô tô là Nam lo tất.



Trọng nhờ Nam làm giấy phép lái xe mô tô cho một người bạn. Một tuần sau, Nam làm xong giấy tờ xe mô tô. Trọng về nâng lên thành 500 ngàn để hưởng lợi 250 ngàn đồng.



Thấy việc làm nhàn nhã, dễ kiếm tiền, Trọng liên lạc với Linh để kiếm lời. Trọng nói với Linh là mình biết nơi làm giấy phép lái xe “lậu” với giá là 450 ngàn đồng/1 bằng, ô tô hạng B2 là 700 ngàn đồng/bằng, ô tô hạng C là 8000.000/ bằng, nếu Linh nâng giá lên bao nhiêu thì được bấy nhiêu.



Thấy ngon ăn, Linh tiếp tục kiếm “mồi” từ đối tượng Nguyễn Kim Hùng, Võ Thị Hiền, một người tên Thành và Kiệt. Lúc này, Linh lại nâng mức giá giấy tờ trên lên 1/3 nữa để kiếm lời. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, Linh đã có 4 mối đến tìm kiếm làm giấy tờ giả trên. Linh giao toàn bộ cho Trọng và thuê Huỳnh Văn Dứt (SN 1979, Vĩnh Long) đi các nơi tìm khác. Cứ 1 giấy tờ mô tô, Linh trả hoa hồng cho Dứt 100 ngàn đồng, ô tô là 500 ngàn đồng.



Ngày 21/7, Công an quận 7 bất ngờ kiếm tra và phát hiện đối tượng Dứt đang trên đường đi nhận giấy tờ về, trong người có 6 bộ hồ sơ, trong đó có 5 bộ đã hoàn chỉnh, 1 giấy CMND…và số tiền là 8,8 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt thêm được các đối tượng là Phan Thị Lan và Quách Trọng Nam và thu 2 con dấu (gồm dấu tròn của Sở Giao thông vận tải và 1 chữ ký).



Tại cơ quan điều tra các đối tượng trên đã khai nhận hành vi của mình. Khám xét nhà của các đối tượng trên, Công an quận 7 còn thu giữ thêm hàng chục bộ hồ sơ làm giả giấy phép lái xe, trong đó có 7 bộ đã hoàn chỉnh, 2 con dấu (gồm dấu tròn của Sở Giao thông vận tải và 1 chữ ký), 2 lọ mực và hàng chục triệu đồng tiền mặt…



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.





Theo Quỳnh Mai (VTC)