Bắt băng nhóm lừa tình, đoạt tiền tỉ qua Facebook

Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an TP.HCM), cho biết đang tạm giữ bảy nghi can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có hai nghi can người Nigieria là Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, người cầm đầu) và Onu Chinoso Peter (31 tuổi). Theo đó, hai nghi can này đã liên kết với năm người Việt Nam khác là Trần Viết Hùng (34 tuổi) và Lê Thị Mai Phương (34 tuổi, vợ Hùng, cùng ngụ tại quận 12, TP.HCM); Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (25 tuổi, ngụ quận 7); Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh; Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ở Bình Thuận).

Sau khi thấy phụ nữ Việt Nam dễ dàng bị sập bẫy, đến cuối năm 2015, Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi) và Onu Chinonoso Peter (31 tuổi) được đồng bọn cử trực tiếp sang Việt Nam tiếp tục làm quen, dụ dỗ phụ nữ qua mạng xã hội. Khi sang Việt Nam Ihugba và Onu móc nối với vợ chồng Trần Viết Hùng (34 tuổi, quê Hà Nội). Hùng là đối tượng chuyên cung cấp tài khoản ATM cho đồng bọn Nigieria để nạn nhân chuyển tiền vào đó và chiếm đoạt.



Hai nghi can Nigieria trong đường dây lừa đảo

Phương thức lừa đảo của băng nhóm này cụ thể là hai người Nigieria làm quen với các phụ nữ qua Facebook. Sau thời gian tán tỉnh, hứa hẹn sẽ cưới, rồi tặng quà có giá trị như ngoại tệ, điện thoại đắt tiền, máy tính bảng… chúng sẽ thông báo cho đồng phạm người Việt gọi điện cho nạn nhân, giả danh là nhân viên vận chuyển, nhân viên hải quan, cán bộ Công an Việt Nam, yêu cầu chuyển tiền vào những tài khoản do hai nghi can này cùng đồng bọn chỉ định để đóng phí vận chuyển, phí hải quan, rồi rút ra chiếm đoạt.

Từ tháng 12-2015 đến tháng 3-2016, băng nhóm nói trên đã lừa đảo hơn 80 phụ nữ trên cả nước, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Trong đó nhóm của Hùng đã cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng cho các đối tượng Nigieria để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Ngoài ra, để phục vụ cho việc lừa đảo, nhóm của Hùng còn làm giả CMND để làm nhiều thẻ ATM các tại ngân hàng.



Tang vật thu giữ của các nghi can, trong đó có nhiều thẻ ATM được làm từ CMND giả