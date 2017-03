Bắt băng trộm chuyên “viếng” nhà trọ

Ngày 19-9, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) công bố vừa triệt phá một băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp và bắt giữ năm nghi can gồm Trần Đức Hùng (tự Lỳ), Trần Đức Anh (anh ruột của Hùng), Vũ Văn Diễn, Nguyễn Minh Nhật (Tép, cùng tạm trú quận Thủ Đức) và Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, sống lang thang) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cơ quan điều tra, hầu hết các nghi can đều nghiện ma túy, nhiễm HIV, có nhiều tiền án.

Tiệm cầm đồ chứa hàng trộm cắp

Để có tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, các đối tượng kết thành băng nhóm trộm cắp, chuyên gây án tại địa bàn quận Thủ Đức cùng nhiều quận, huyện khắp TP.HCM. Trong đó, Minh lớn tuổi nhất có nhiệm vụ cảnh giới cho đồng bọn trong quá trình gây án.

Sau một thời gian theo dõi, Công an quận Thủ Đức quyết định “cất vó” băng trộm này. Do đã hẹn nhau từ trước, sáng 17-9, Bảo (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe Dream chở Hùng từ nhà trọ chạy qua quận 4 đón Minh để bàn nhau đi trộm tài sản. Trưa cùng ngày, Hùng, Minh, Bảo đến nhà số 520/6 khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Minh đứng ngoài cảnh giới cho Bảo dùng đoản phá khóa cửa để Hùng lẻn vào nhà lấy trộm một máy tính xách tay hiệu HP trị giá 7 triệu đồng của anh TVD. Sau khi trộm được máy tính, chúng đến tiệm cầm đồ Minh Quang ở phường Hiệp Bình Chánh do Vũ Văn Diễn làm chủ bán máy tính vừa trộm được. Cùng lúc, trinh sát ập đến bắt quả tang Hùng, Diễn, còn Bảo bỏ chạy thoát.

Từ trái qua: Trần Đức Hùng, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Văn Minh,Vũ Văn Diễn. Dụng cụ phá khóa, cạy cửa của băng trộm cùng hàng chục máy tính xách tay thu giữ tại tiệm cầm đồ của Diễn. Ảnh: Ctv

Bước đầu cơ quan công an làm rõ tiệm cầm đồ Minh Quang của Diễn chính là nơi tiêu thụ tài sản cho băng nhóm trộm cắp này. Khám xét tiệm cầm đồ, công an đã thu giữ tổng cộng 31 máy tính xách tay, hai tivi, nghi vấn đều là tang vật của các vụ trộm cắp.

Chuyên trộm nhà trọ

Qua đấu tranh khai thác, nhóm trộm này khai đã thực hiện bốn vụ trộm trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Cụ thể, tối 25-8, Bảo và Nhật đột nhập nhà trọ số 555A Kha Vạn Cân lấy trộm một máy tính xách tay hiệu Acer trị giá khoảng 3 triệu đồng. Tiếp đó, chiều 5-9, Hùng cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch đã lấy trộm chiếc giỏ xách để trên xe máy trước cửa tiệm tạp hóa Khởi Nghiệp gần chợ Bình Triệu, bên trong có ba nhẫn vàng cùng 1 triệu đồng.

Trưa 13-9, Bảo, Hùng, Nhật và Minh chạy đến dãy nhà trọ số 145/32 phường Hiệp Bình Chánh, dùng đoản phá khóa hai căn phòng trọ của anh NVH và của chị LTHS. Khi đột nhập vào trong, các đối tượng đã cuỗm đi nhiều tài sản giá trị của các nạn nhân.

Chưa kể vào đầu tháng 9-2013, Bảo và Hùng đột nhập một phòng trọ tại khu vực Cá sấu Hoa Cà (phường Hiệp Bình Chánh) lấy trộm chiếc xe hiệu wave Trung Quốc bán được 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm tại các quận Bình Thạnh, quận 8, quận 12. Gần đây, sáng 9-9, Bảo và Hùng lấy trộm chiếc giỏ xách để trên xe máy bên trong có một máy tính xách tay của chị NTBC. Sau đó, chiếc máy tính này được bán cho anh của Hùng là Trần Đức Anh với giá 3 triệu đồng. Trong máy tính xách tay của chị C. có nhiều hồ sơ thanh tra một số công ty. Sau đó, Trần Đức Anh đã giao nộp lại chiếc máy tính và cơ quan điều tra đã giao trả cho chị C.

Ngoài ra, Bảo, Hùng, Nhật và Minh đã đến quận 8 và quận 12 lấy trộm hai tivi bán lại cho Diễn được 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản nghi có liên quan đến băng nhóm này chứ không dừng lại ở một số vụ mà các đối tượng đã khai nhận.

Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ Trương Văn Quân để điều tra hành vi trộm cắp. Quân bị bắt khi đang “nhập nha” một căn hộ tại chung cư Ngô Quyền (quận 5). Tối 18-9, Quân phát hiện căn hộ tại lầu 2 chung cư Ngô Quyền của anh LPH vắng người, có khóa bên ngoài. Nhìn quanh không thấy ai, Quân liền dùng xà beng và tua vít bẻ khóa vào trong lấy đi một máy tính xách tay cùng iPad. Khi đi xuống cầu thang tẩu thoát thì bảo vệ chung cư phát hiện, bắt giữ Quân cùng toàn bộ tang vật. Quân thừa nhận làm nghề đạo chích nhiều nơi, từng có tám tiền án, tiền sự về tội trộm cắp. Quân thường đột nhập các căn hộ chung cư vắng người ở quận 5, Bình Thạnh, quận 10… để trộm cắp. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. LƯU NGUYỄN

TUYẾT KHUÊ