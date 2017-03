Bắt băng trộm đêm ở khu vực ngoại thành

NGOẠI Ô KHÔNG YÊN Ả

Nghiên cứu từ nhiều vụ mất trộm, CA nhận định: thủ phạm phải là “thổ địa” thì mới thông hiểu đường đi lối lại và thói quen của người địa phương đến vậy. Tiến hành rà soát, thấy nổi lên một số đối tượng đáng nghi vấn nhưng “đích ngắm” đầu tiên các trinh sát hướng đến là Dương Hoàng Điệp (tự Trung, SN 1987, ngụ KP5, thị trấn Nhà Bè).

Ngoài việc sử dụng xe máy không rõ nguồn gốc, Điệp còn có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn Q7 và Nhà Bè. Ngày 22-2-2007, Điệp được mời đến Đội chống trộm cắp Phòng CSĐTTP về TTXH CATP để làm rõ về nguồn gốc chiếc xe đang sử dụng. Trước các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của ĐTV, sau một hồi quanh co Điệp buộc phải khai thật địa chỉ cung cấp xe.

Tiến hành xâu chuỗi, củng cố các thông tin, Phòng CSĐTTP về TTXH đã phối hợp CA huyện Nhà Bè khám phá nhanh một băng trộm chuyên “ăn hàng” tại khu vực Q7, Nhà Bè với khoảng hơn chục đối tượng do các tên Nguyễn Ngô Khương (SN 1992) và Huỳnh Mẫn Đạt (SN 1990, cùng ngụ P.Phú Mỹ, Q7) cầm đầu.

Tuy chưa đầy 16 tuổi nhưng Nguyễn Ngô Khương lại có bề dày đáng nể về “nghề” trộm cắp. Trong số hơn 30 vụ trộm cắp mà cả nhóm cùng thực hiện, Khương tham gia 15 vụ, lấy 12 xe và 3 ĐTDĐ. Huỳnh Mẫn Đạt tham gia 9 vụ, lấy 7 xe máy và 2 ĐTDĐ. Đều là những thanh niên lêu lổng, nghiện ngập nên Khương - Đạt sớm kết thân với Võ Minh Vương (tự Cảo) và Nguyễn Anh Quốc (cùng 17 tuổi, ngụ P.Phú Mỹ, Q7).

Trong những lần “ngồi đồng” quán cà phê, nhóm thanh niên này tiếp tục kết giao thêm với Phan Hoàng Tú (Ốc Bươu, SN 1983, ngụ KP4, thị trấn Nhà Bè), Nguyễn Thanh Tâm (Tâm Cá, SN 1988, ngụ KP3, P.Phú Thuận, Q7) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1991, ngụ KP5, thị trấn Nhà Bè).

Để có tiền tiêu xài, hút chích, nhóm thanh niên này vạch kế hoạch làm ăn bằng cách cùng nhau kết băng đi... trộm cắp. Là các “thổ địa” tại địa phương nên mục tiêu băng nhóm Khương - Đạt xác định sẽ “oanh tạc” không đâu xa lạ mà chính là địa bàn Q7 và Nhà Bè. Biết rõ người dân khu vực ngoại thành thường chốt cửa nhà lỏng lẻo bằng then cài hoặc móc khóa cho có nên hàng đêm

băng nhóm đạo chích này chia nhỏ lực lượng thành nhiều nhóm cùng nhau hành động. Cứ khoảng 23 giờ mỗi đêm, chúng lại rời quán cà phê rảo quanh các khu dân cư, phát hiện gia đình nào tắt đèn, ngủ say liền cạy chốt cửa đột nhập vơ vét tài sản. Với những hộ quên không đóng cửa sổ, chúng sẽ dùng cần câu móc ĐTDĐ, bóp đựng tiền, chìa khóa...

Do thông thuộc đường đi lối lại, lại hiểu rõ quy luật sinh hoạt của người địa phương nên hầu như các lần “ra quân” của băng nhóm này đều trót lọt. Chỉ sau một thời gian ngắn phối hợp làm ăn, băng nhóm của Khương, Đạt đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm, lấy 12 xe gắn máy, 11 ĐTDĐ, 2 máy ảnh, 2 máy quay phim và nhiều tài sản giá trị khác. Con số thực tế có lẽ còn gấp nhiều lần số lượng chúng khai nhận.

NHỮNG “TRỢ THỦ” ĐẮC LỰC

Một trong những lý do khiến băng đạo chích Khương - Đạt hành động không bị bại lộ là do chúng đã tìm được các đầu mối tiêu thụ hàng gian đáng tin cậy. Tất cả số hàng băng nhóm này lấy được đều được giải quyết nhanh lẹ do có sự trợ giúp đắc lực của Lý Hồng Quân (SN 1989, ngụ P.Phú Trung, Q.Tân Phú), Hồ Văn Tới (Heo, SN 1990, ngụ xã Phú Xuân, Nhà Bè), Dương Hoàng Điệp, Trần Minh Dương và Hồ Văn Phong (SN 1960, ngụ P.Phú Trung, Q.Tân Phú).

Nổi lên trong nhóm cò mồi tiêu thụ hàng gian phải kể đến Hồ Văn Phong. Phong hành nghề chạy xe Honda ôm như bức bình phong để che đậy những việc làm mờ ám. Trước đây, do phạm tội mua bán chất ma túy nên Phong bị thụ án 7 năm tù tại trại giam An Phước (Bình Phước). Mãn hạn tù sớm hơn một năm, Phong trở về địa phương và lấy nghề chạy xe ôm làm kế sinh nhai. Vốn quen việc thu nhập bạc trăm nên khi phải lăn lộn nhặt bạc cắc, Phong thấy nghề chạy xe ôm thật vất vả.

Khi băng nhóm Đạt - Khương liên hệ nhờ dắt mối tiêu thụ xe gian, Phong đồng ý ngay. Làm “cò” nhẹ nhàng lại thu nhập hậu hĩnh (50 - 150.000 đồng/xe) nên Phong hợp tác với băng nhóm Khương - Đạt khá nhiệt tình. Chỉ trên dưới hai tháng “phối hợp” làm ăn, Phong đã giúp băng nhóm Khương - Đạt tiêu thụ trót lọt 10 xe máy là tang vật của những vụ trộm cắp.

Khám phá nhanh băng trộm đêm chuyên “ăn hàng” tại khu vực Q7, Nhà Bè, lực lượng CATP đã góp phần lập lại sự yên ả cho khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, từ vụ án cho thấy tâm lý chủ quan của người dân khu vực ngoại thành rất cần được thay đổi.

Trung tá Đỗ Văn Ước - Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH cảnh báo: “Qua nhiều vụ mất trộm trên địa bàn huyện Nhà Bè trong thời gian gần đây, người dân rất lơi lỏng trong việc quản lý tài sản của gia đình như làm cửa nẻo sơ sài, không khóa cửa trước khi ngủ, để nguyên chìa khóa trên xe máy, sạc pin ĐTDĐ ngay bên cửa sổ... Chính những sơ hở kiểu này là nguyên nhân của nhiều vụ mất trộm và tạo điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm”.