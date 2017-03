Bắt băng trộm két sắt tổng trị giá 600 triệu đồng

Trước đó, sáng sớm 27-8, vợ chồng anh Tuy ra chợ Bà Rịa để buôn bán, trong nhà chỉ còn hai cháu ngủ. Đến 6g cùng ngày, người nhà anh Tuy phát hiện kẻ gian đã bẻ khung cửa sổ, vào nhà rinh đi một két sắt. Bên trong két có gần 350 triệu đồng, 200 euro, sáu lượng vàng 24K và nhiều lắc vàng, nhẫn vàng, bông tai vàng.



Quá trình điều tra, xác minh, từ ngày 31-8 đến 2-9, Công an TP Bà Rịa đã bắt năm đối tượng liên quan vụ trộm, gồm: Bùi Duy Cường (32 tuổi), Mai Lộc Thành (27 tuổi, cùng trú tại TP Bà Rịa), Lê Tuấn Anh (25 tuổi), Phan Văn Long (23 tuổi) và Nguyễn Văn Tới (17 tuổi, cùng trú tại huyện Tân Thành).



Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Mai Lộc Thành đã rủ Lê Tuấn Anh đi trộm tài sản. Rạng sáng 27-8, Thành rủ thêm Long, Tới, Cường và Ngô Văn Đẹp cùng đi trộm.



Sau khi lấy được két sắt, cả bọn đưa về nhà Long dùng xà beng cạy két sắt chia nhau tiền, vàng.



Hiện cơ quan công an đã thu lại được hơn 170 triệu đồng và một số tài sản vàng, điện thoại xịn.





Theo ĐÔNG HÀ (TTO)