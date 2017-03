Bắt băng trộm kiêm...cướp

Ngày 22-7, Công an quận 7-TPHCM cho biết đã bắt được băng trộm 5 đối tượng, gồm: Lê Duy Phương (SN 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Quốc (SN 1983, ngụ tỉnh Long An), Đặng Văn Tèo Anh (SN 1988, ngụ tỉnh An Giang) và Hồ Minh Chiếm (SN 1992, ngụ tỉnh Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu hồi là 2 xe máy, 1 tivi. Trước đó vào ngày 14-7, tại nhà trọ số 43 Nguyễn Văn Linh (P. Tân Thuận Tây, Q. 7), chúng bẻ khóa 1 phòng trọ để lấy trộm 1 xe máy. Sau bị bắt, băng trộm còn khai nhận đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 7. Đặc biệt, cả 5 tên trộm đều nghiện ma túy nặng, chúng gặp nhau, thuê nhà trọ tại phường Tân Thuận Đông (Q.7) để ở và sử dụng ma túy sau mỗi vụ trộm cắp. Hiện Công an quận 7 đang mở rộng vụ án và tiếp tục điều tra. Theo T. Tiến (NLĐO)