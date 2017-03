Bắt băng trộm liên tỉnh chuyên bán xe qua Campuchia

(PL)- Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết trong năm ngày cuối tháng 7-2014, Công an huyện Tân Biên đã bắt lần lượt tám nghi can về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đó là Ngô Văn Tiền, Thái Văn Dương, Phạm Văn Tâm, Nguyễn Thanh Phú (cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh), Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Minh Đông (cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Lưu Thanh Tùng (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Mạnh (ngụ phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Băng nhóm này chuyên trộm cắp xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô biển số 70F-1171, hai cây đoản dùng bẻ khóa, năm ĐTDĐ và hơn 5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi bị bắt giữ, Đông và Tiền đã thừa nhận vai trò cầm đầu. Cả hai từng có tiền án, tiền sự. Năm 2013, sau khi trở về địa phương, Đông và Tiền móc nối thêm đồng bọn cùng nhau đi trộm cắp xe để kiếm tiền tiêu xài và cờ bạc. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm Đông, Tiền đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng. Toàn bộ xe trộm cắp đều bán cho Lưu Thanh Tùng để Tùng đưa sang Campuchia tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về đường dây trộm cắp liên tỉnh và tiêu thụ xe gian xuyên biên giới này. K.PHƯƠNG