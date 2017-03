Bắt băng trộm tấn công cảnh sát

Liên quan đến nhóm nghi can trộm cắp, chống trả lại lực lượng công an vào chiều 21-8 như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã ra lệnh tạm giữ ba nghi can về hành vi chống người thi hành công vụ. Đó là Trần Minh Sang, Trần Minh Trí (em ruột Sang) và Lê Thanh Tùng, cả ba cùng ngụ phường 13, quận Bình Thạnh. Đồng thời, công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của nghi can Trương Thị Thùy Linh (19 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Cả bốn đều có tiền án tiền sự và nghiện ma túy.

Băng trộm ẩn nấp trong nhà trọ

Chiều 21-8, qua tuần tra phòng, chống tội phạm, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức phát hiện một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, chúng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt khiến một bảo vệ dân phố (BVDP) bị thương tích.

Vào thời điểm trên, lực lượng tuần tra phát hiện Sang và Trí đi xe Wave có dấu hiệu khả nghi vào nhà trọ không số trong hẻm số 17 đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh nên bám theo.

Trần Minh Sang và Lê Thanh Tùng. Số lượng lớn tang vật thu tại phòng trọ của nhóm nghi can.

Tại phòng trọ, lực lượng tuần tra phát hiện còn có Tùng và Linh cùng nhiều dụng cụ bẻ khóa dùng trộm xe máy nên tiến hành đưa các nghi can về trụ sở. Bất ngờ Sang cầm mỏ lết và cây sắt chữ T, Tùng chụp lấy một đoản sắt, còn Trí cầm dao bấm tấn công cảnh sát, BVDP rồi bỏ chạy ra đường.

Buộc phải nổ súng

Tổ tuần tra đuổi theo nhóm nghi can, anh Trần Thanh Phong (cảnh sát khu vực) nổ nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, tuy nhiên nhóm nghi can vẫn ngoan cố. Khi đến trước nhà số 16 Tam Bình, anh Đoàn Thanh Tú (BVDP) bắt được Trí. Lập tức, Trí chống cự rút dao bấm đâm xoáy vào bụng anh Tú.

Thấy Trí manh động, anh Phong quyết định nổ súng bắn vào chân của Trí. Dù bị trúng đạn Trí vẫn tiếp tục chạy và giơ dao bấm đe dọa. Cùng lúc này, anh Vũ Hoàng Sơn (một người dân) tình cờ đi xe máy ngang qua đã bị một mảnh đạn đâm xuyên qua chân Trí văng ra ngoài trúng sượt vào tay anh Sơn.

Ngay sau khi trấn áp tại chỗ ba nghi can Sang, Tùng và Trí, tổ tuần tra đã đưa anh Tú, anh Sơn cùng nghi can Trí đến BV quận Thủ Đức cấp cứu.

Tiếp theo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Thủ Đức đã tiến hành khám xét căn nhà trọ nơi các đối tượng ẩn nấp. Tại đây, công an thu giữ nhiều tang vật nghi do nhóm này trộm cắp gồm: chín ĐTDĐ, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 15 đầu đoản, 12 ổ khóa, ba máy chụp ảnh… Ngoài ra công an còn thu giữ một xe máy, nhiều giấy tờ bằng cấp mang tên TNL (ngụ quận Bình Thạnh). Qua xác minh, anh L. bị kẻ gian cắt khóa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản vào rạng sáng 21-8.

Bước đầu các nghi can khai trước đó đã gây ra năm vụ trộm cắp tài sản ở quận Thủ Đức. Phòng trọ tại hẻm 17 được xác định là nơi cất giấu tài sản trộm cắp chờ tiêu thụ.

Chiều 22-8, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cùng với ông Đoàn Văn Phê - Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức đã trao tặng bằng khen cùng thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể Công an phường Hiệp Bình Chánh. Hai ông cũng thăm hỏi, tặng 3 triệu đồng cho anh Đoàn Thanh Tú - người BVDP bị thương. Đồng thời, hai ông cũng đến thăm anh Vũ Hoàng Sơn, người đi đường vô tình bị trúng mảnh đạn. Gia đình anh Sơn rất thông cảm và cho rằng việc anh Sơn bị thương là do sơ suất trong quá trình công an truy bắt, trấn áp tội phạm. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, do địa bàn giáp ranh, với trên 17.000 phòng trọ, khoảng 50% dân số là người dân nhập cư, công nhân, sinh viên… từ nơi khác tới sinh sống, làm việc nên kéo theo phức tạp về ANTT. Thời gian qua, tại địa bàn Thủ Đức không xảy ra án giết, cướp nghiêm trọng nhưng lại nhức nhối về án trộm.

HOÀNG TUYẾT