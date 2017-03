Bắt băng trộm trâu tại Đắk Lắk

Đầu năm 2010, trên địa bàn huyện Krông Pách cũng như các huyện trong tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm trâu bò của dân khiến nhiều bà con nghèo lo lắng bức xúc. Lợi dụng đêm vắng, những chuồng nuôi trâu bò lại thường được dựng sơ sài, cách xa nhà dân, thiếu sự trông coi quản lý bảo vệ, kẻ gian đã lẻn vào dắt trộm. Nhà bà Nguyễn Thị Xuê, ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách là hộ nghèo, toàn bộ tài sản của gia đình chỉ trông chờ vào 2 con trâu nuôi được 3 năm tuổi, nhưng chỉ trong 1 đêm, cặp trâu trị giá trên 30 triệu đồng đã biến mất.



Cùng hoàn cảnh như bà Xuê, gia đình bà Nguyễn Thị Thuần, ở thôn 16, xã Krông Búk, huyện Krông Pách cũng bị kẻ gian bắt trộm 3 con bò trị giá khoảng 25 triệu đồng, trong đó có 1 con bò cái sắp đẻ. Trước thực trạng nhức nhối này, Công an huyện Krông Pách đã khẩn trương điều tra, truy xét.



Trong khi các trinh sát đang tích cực thu thập manh mối từ các buôn làng thì tại xã Krông Búk lại tiếp tục xảy ra một vụ trộm cắp bò. Vào ban ngày, anh Nguyễn Mạnh Quân, ở thôn 17, mới dắt 1 con bò từ rẫy về chuồng, khi quay ra dắt con bò còn lại thì phát hiện đã bị kẻ gian bắt mất. Công an xã Krông Búk đã nhanh chóng đến hiện trường đồng thời báo Công an huyện Krông Pách để phối hợp điều tra.



Qua thu thập các nguồn tin từ nhân dân, cũng như các lò mổ trâu bò trên địa bàn, Công an xã Krông Búk đã nhận định một nhóm đối tượng rất khả nghi. Đó là Nguyễn Văn Giáp (17 tuổi), Lê Xuân Năm (20 tuổi), trú thôn Đồi Đá; Lê Nho Tuấn, 20 tuổi, trú thôn 4 và Nguyễn Trọng Quyền, 29 tuổi, trú thôn 17, xã Krông Búk, huyện Krông Pách.



Trong 4 đối tượng này thì Giáp và Tuấn đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Nhóm này thường hay la cà lêu lổng trên địa bàn xã, sau vụ mất bò nhà anh Quân khoảng vài ngày thì thấy nhóm này bỗng nhậu nhẹt và chơi bời nhiều hơn thường lệ. Công an xã và Công an huyện Krông Pách đã gọi cả 4 đối tượng lên để đấu tranh.



Chúng khai nhận đã bắt trộm bò nhà anh Quân đem bán cho Nguyễn Đắc Cường, 36 tuổi, trú thôn 6, xã Krông Búk được 2 triệu đồng. Ban chuyên án đã triệu tập Nguyễn Đắc Cường lên để đấu tranh. Từ lời khai của Cường, 1 nhóm khác chuyên bán trâu bò trộm cắp cho Cường cũng đã bị bắt giữ, gồm 2 anh em ruột Trần Đăng Tuấn, Trần Đăng Dũng và Trần Văn Đức. Nhóm này khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm trâu bò các loại, trong đó có 4 vụ tại huyện Krông Pách, 3 vụ tại huyện Ea Kar và 2 vụ tại thị xã Buôn Hồ trộm 14 con trâu, bò bán được trên 150 triệu đồng chia nhau.



Sau khi củng cố các chứng cứ, đến nay, Công an huyện Krông Pách đã khởi tố tạm giam 8 đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ và trộm cắp trâu bò, truy thu 1 chiếc xe máy cày là phương tiện chúng dùng để vận chuyển trâu bò trộm cắp





Theo Viết Nghĩa (CAND)