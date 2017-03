Bắt băng trộm xe máy có đồng bọn làm nhiệm vụ cản địa

Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Đặng Văn Phúc (26 tuổi), Nguyễn Văn Đồng (27 tuổi), Nguyễn Thế Anh (29 tuổi) và Võ Văn Hữu (31 tuổi) cùng quê Hà Tĩnh để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Các nghi can trong nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây trên địa bàn phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) xuất hiện một nhóm đối tượng dùng nhiều thủ đoạn trộm xe máy rất táo tợn. Qua điều tra, công an nhận định đây là nhóm trộm, cướp xe máy có tổ chức, rất manh động. Bọn chúng đang thuê trọ ở khu phố Bình Đường (phường An Bình). Từ đây, các lực lượng công an kết hợp nhóm “hiệp sĩ” phường Bình Hòa tổ chức mật phục để bắt quả tang.

Sáng 2-10, nhóm đối tượng đi xe máy chạy loanh quanh qua nhiều địa bàn để tìm "con mồi”. Lúc này Đồng lái xe máy chở Phúc đến địa bàn phường Bình Hòa. Tại đây, nhóm phát hiện anh Lê Văn Long đang ở trên trụ điện sửa chữa, xe máy của anh Long để bên đường ĐT743 không có người trông coi nên quyết định ra tay.

Nghi can Đồng dừng xe để Phúc đi tới, móc trong người ra thanh đoản bẻ khóa để trộm xe định phóng đi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Thấy vậy, đồng bọn Thế Anh và Hữu làm nhiệm vụ cản địa lập tức phóng xe bỏ chạy. Sau khi khống chế được Phúc và Đồng, Công an phường Bình Hòa đã thu giữ điện thoại của chúng.

Một lúc sau, Thế Anh và Hữu gọi điện lại cho Phúc để nắm thông tin, công an bằng biện pháp nghiệp vụ đã biết được hai người này đang dừng xe tại một cây xăng thuộc địa phận phường Bình Hòa. Xác định được vị trí, lực lượng chức năng đã ập đến khống chế bắt giữ hai nghi can còn lại đưa về cơ quan công an phường.

Qua mở rộng điều tra, Công an thị xã Thuận An đã thu được bốn chiếc xe máy do nhóm này trộm, cướp mà có. Bước đầu, bốn đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.