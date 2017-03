Bắt băng trộm xe máy nghiện ma túy

Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa bắt giữ một nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, trong đó một số thành viên có dính líu đến ma túy.

Trước đó, ngày 18-4, anh Lê Văn Dũng (xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân) dựng xe Air Blade trước sân nhà rồi đi ngủ. Sáng dậy, nhìn ra ngoài sân anh như chết đứng khi chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, đồng thời kiểm tra các địa chỉ nhạy cảm như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ... để tìm manh mối. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát lần ra nhóm trộm xe khi chúng đang cất giấu tang vật trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: ĐT

Đến chiều cùng ngày, trinh sát đã tạm giữ năm nghi can đang lẩn trốn tại nhà nghỉ. Đó là Phạm Anh Tân, Phạm Quốc Oai, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Chí Thanh (đều trú Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Qua khai thác, năm nghi can khai từ đầu tháng 3 đến tháng 4-2013, cả nhóm dùng xà beng cạy, đột nhập vào nhà dân dùng khóa vạn năng mở lấy xe. Nhóm thực hiện trót lọt năm vụ trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Trước mắt, nhóm trộm khai lấy được tám xe máy để bán lấy tiền mua “hàng” thỏa mãn cơn nghiện. Sau khi trộm được xe, chúng gửi biển số, giấy đăng ký xe vào tận TP.HCM tiêu thụ để tránh phát hiện của người bị mất. Mới đây, chúng còn dùng chiếc xe máy trộm cắp để “ăn hàng” thì bị bắt.

Trong năm nghi can bị bắt, có bốn người nghiện ma túy nặng là Oai, Danh, Thanh, Tiến. Trong đó Oai, Thanh, Tiến đã có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản. Được biết Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố năm người trên về tội trộm cắp tài sản. Riêng Tiến bị khởi tố thêm tội tàng trữ chất ma túy.

Như vậy, trong vòng chưa đến 24 giờ đồng hồ, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt gọn băng nhóm trộm xe máy liên tỉnh.

LONG SƠN