Bắt băng trộm xe máy vùng giáp ranh

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 12-3, trên đường tuần tra, lực lượng Công an phường Bình Hòa, TX. Thuận An đã bắt gọn 3 đối tượng trong băng chuyên trộm xe máy vùng giáp ranh. Các đối tượng bị bắt là: Nguyễn Văn Cường, Trần Thượng Lương, Nguyễn Ngọc Hùng (cùng quê Nghệ An).

Bước đầu các đối tượng thừa nhận sáng 12-3 đã cùng nhau trộm xe máy của một phụ nữ khi người này dừng xe vào tiệm tạp hóa ở phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM mua đồ. Trộm xong nhóm này đem xe đi bán được 6 triệu đồng.

Trưa cùng ngày Cường và đồng bọn tiếp tục kéo sang khu phố Đồng An 2 khu vực phường Bình Hòa, TX. Thuận An tìm xe máy trộm thì chúng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ, riêng một đối tượng trong nhóm nhanh chân chạy thoát.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 16 giờ cùng ngày Công an phường Bình Hòa kết hợp Công an Q. Thủ Đức, TP.HCM đã bắt đối tượng này khi hắn đang ngồi trong quán cà phê. Đối tượng bị bắt là Lê Quốc Dũng (quê Hà Tĩnh) có vai trò cản địa cho đồng bọn trộm xe máy.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại địa bàn giáp ranh Thuận An- Thủ Đức. Các đối tượng đều đã có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị bắt, Cường đề nghị hối lộ lực lượng công an 50 triệu đồng để xin được thả ra.

HIỀN NHI