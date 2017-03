Bắt bí thư xã “rút ruột” dự án xây lớp học

Theo Thái Sơn (TNO)

Cùng bị khởi tố, bắt giam về hành vi này còn có ông Đinh Quang Hải, Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế Sơn Hải.Ngoài ra cơ quan công an cũng khởi tố 3 bị can khác là đại diện cho nhà thầu về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Theo thông tin ban đầu, từ năm 2009, ông Toán khi đó là Chủ tịch UBND xã Bắc Bình ký hợp đồng thi công dự án xây dựng công trình nhà lớp học đa năng của Trường THCS xã Bắc Bình. Đến tháng 2.2010, công trình hoàn thành với tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ đồng.Sau một thời gian đưa vào hoạt động, công trình đã có biểu hiện xuống cấp nên Công an H.Lập Thạch đã ra quyết định trưng cầu giám định công trình.Cơ quan chức năng phát hiện nhiều hạng mục của công trình sai so với thiết kế ban đầu; số vật liệu bị "ăn bớt" ước khoảng 142 triệu đồng.