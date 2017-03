Bắt bốn nghi can cướp giật gây tử vong cô gái trẻ

Đó là Dương Phú Lợi (quê Bạc Liêu), Danh Lâm (ngụ huyện Cần Giờ), Sơn Ngọc Hậu và Trương Tấn Thọ (cùng ngụ quận 6). Cơ quan điều tra xác định đây là băng cướp giật chuyên nghiệp nghiện ma túy đá, thường tụ tập tại khách sạn để trốn tránh sự theo dõi của công an và để cùng nhau “đập đá”.

Hậu và Lợi được xác định là hai nghi can trực tiếp cướp giật túi xách, gây tử vong cho chị Liên. Mới đây, băng cướp giật này tiếp tục gây án và bị bắt quả tang vào chiều 27-8. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Đạt khi anh đang dừng xe để nghe điện thoại. Bất ngờ Lâm điều khiển xe máy chở Thọ áp sát, giật điện thoại hiệu Lenovo (trị giá khoảng 5 triệu đồng) của anh Đạt.

Sơn Ngọc Hậu và Dương Phú Lợi, nghi can cướp giật gây tử vong chị Liên. Ảnh: HT

Sau khi định thần, anh Đạt liền tăng ga truy đuổi. Lúc này Hậu chở Lợi từ phía sau vọt lên cản địa, không cho anh Đạt bám theo. Trước sự tri hô quyết liệt của anh Đạt, người đi đường và người dân khu vực đã hỗ trợ bắt cướp. Bị truy đuổi gắt gao, khi đến hương lộ 2 Lâm và Thọ bị té xe, anh Đạt cùng người dân bao vây, bắt giữ cả hai ngay tại chỗ. Riêng Hậu và Lợi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi người dân bàn giao Lâm và Thọ, Công an quận Bình Tân đã đấu tranh và hai nghi can khai ra Hậu và Lợi. Lập tức công an bắt nóng Hậu và Lợi tại khách sạn HL (phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân). Hậu và Lợi khai nhận chính là hung thủ cướp giật giỏ xách của chị Liên khiến nạn nhân tử vong.

TUYẾT KHUÊ