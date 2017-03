Bắt các cán bộ xã bán 83 lô đất cho người th

Theo VŨ TOÀN (TTO)



Lúc 8g ngày 7-5, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiến hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Cao Viết Đức (42 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Xuân Viên) và ông Trần Xuân Ngân (60 tuổi, nguyên công chức địa chính xã này).Khi công an có mặt tại trụ sở UBND xã Xuân Viên thì chỉ có một mình ông Ngân. Ông này kêu khóc khi công an đọc lệnh bắt. Cùng lúc một tốp cảnh sát có mặt tại nhà riêng ông Cao Viết Đức tại xóm 4 nhưng ông Đức vắng mặt. Vợ ông Đức nói: "Chồng tôi đi chơi tiện thể khám bệnh ở Hà Nội".Tiếp đó, công an thực hiện lệnh khám xét nhà ở của bà Phan Thị Sáu, 58 tuổi, nguyên kế toán trưởng UBND xã Xuân Viên.Trước đó, ngày 2-5 Công an Nghi Xuân đã khởi tố vụ án "lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại nghiêm trọng" đối với ông Đức, ông Ngân và bà Sáu. Cụ thể từ tháng 10-2012 đến tháng 2-2013 ba người này đã thông đồng bán 83 lô đất (hơn 6.000m2) cho người thân quen, không thuộc diện được cấp đất; thu tiền đất 83 lô này vượt giá quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh; làm thất thoát 2,5 tỉ đồng trong xây dựng cơ sở hạ tầng.Ngày 4-5 huyện ủy, UBND huyện Nghi Xuân đã đình chỉ công tác Đảng, cách chức chủ tịch UBND xã đối với ông Đức, cách chức công chức địa chính đối với ông Ngân.