Bắt cán bộ bưu điện lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Nguyễn Thị Thu Hà

Qua xác minh tại nơi cư trú và nơi làm việc của đối tượng được biết, Hà và chồng là Hoàng Văn Thao (SN 1964) cũng là cán bộ Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã tự ý bỏ việc và đi khỏi nơi cư trú từ cuối tháng 9-2009.

Ngày 19-1-2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 22 giờ ngày 14-3-2010, một tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp cùng bộ phận an ninh hàng không sân bay Nội Bài bắt giữ Hà khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài.



Ngôi nhà của vợ chồng Hà

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang, bước đầu đối tượng khai nhận: Trong thời gian đang công tác tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang, Hà có vay tiền của một số người thân quen với lãi suất thỏa thuận từ 5-6%, lóa mắt vì lợi nhuận nhiều người đã cho Hà vay từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Sau khi có tiền trong tay, Hà cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn và đầu tư vào kinh doanh bất động sản. Do việc kinh doanh thua lỗ đồng thời số tiền vay được phải chịu lãi suất cao do vậy Hà không có khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian, Hà quay ra Bắc với mục đích xuất cảnh bỏ trốn thì bị tóm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là người bị hại trong vụ án này đề nghị liên hệ với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh qua số điện thoại: 02403.854.666.





Theo H.BẮC (CATP)