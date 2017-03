Bắt cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền đền bù

Ngày 12-2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bắt Nguyễn Văn Hóa (trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) là cán bộ địa chính thị trấn Xuân An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.