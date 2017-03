Bắt cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường môi giới hối lộ

Trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ vui chơi giải trí, khách sạn Caps Saint Jacques, TP Vũng Tàu (do Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triệt phá đêm 26-5), cơ quan điều tra đã phát hiện Phan Văn Thiện có hành vi môi giới hối lộ để chạy tội cho một con bạc trong vụ án.