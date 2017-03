Bắt cán bộ Sở Xây dựng tông CSGT văng lên nắp capo

Bà Thùy đang làm việc tại Phòng Quản lý kinh tế xây dựng tổng hợp, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.



Chiều 3-3, tổ tuần tra Công an TP Vĩnh Yên đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Mê Linh (thuộc địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên), phát hiện ô tô 88A-036.33 do bà Thùy điều khiển chạy với tốc độ 80 km/giờ trên đoạn đường cho phép 50 km/giờ nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Khi thấy tổ công tác thông báo lỗi vi phạm tốc độ, bà Thùy đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ và bỏ lên xe ngồi, khởi động máy để đi tiếp. Dù thấy CSGT đang đứng trước đầu xe, bà Thùy vẫn nhấn ga phóng xe, hất vị CSGT đang làm nhiệm vụ lên nắp capo và người này phải bám chặt tay vào cần gạt nước của ô tô. Bà Thùy chỉ chịu dừng xe khi bị người dân và lực lượng công an chặn lại trước cổng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cách vị trí vi phạm khoảng 1 km.

